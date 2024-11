Julio César Chávez debutará como actor en película de sus hijos y los del Maromero Páez

Julio César Chávez incursionará en el cine como actor. El expugilista develó que está participando en la producción de “Corazón de campeón: Chávez vs Páez”, pero dejó en claro que él no es protagonista, sino sus hijos.

El César del Boxeo detalló que la producción, que tuvo un rodaje recientemente en la ciudad de Rosarito (Baja California), será emotiva y tocará el corazón de los mexicanos, así como de los paisanos que se encuentren en los Estados Unidos.

Chávez da detalles sobre “Corazón de campeón: Chávez vs Páez”

Chávez explicó en una entrevista con Ventaneando que el filme estará centrado en sus hijos Omar y Julio, así como en la descendencia de Jorge Páez, Maromerito y Airam.

Por otro lado, la leyenda mexicana detalló que la está haciendo de actor, y, aunque no es su fuerte, prometió que el filme conmoverá a más de uno.

“Chávez vs Páez es la vida del Maromero y su hijo y la vida de mis hijos. No es mi película, porque se está malinterpretando, es la película de mis hijos, yo estoy apoyándolos en todo. Estamos actuando, pero yo no soy actor. Es una película muy conmovedora que va a llegar a los corazones de todos los mexicanos y a todos los paisanos de Estados Unidos”.

Julio César Chávez vive una era de tranquilidad con su familia

Durante la entrevista también hubo un momento emotivo, ya que el expugilista recordó que durante años vivió momentos complicados con sus hijos Julio y Omar, quienes tuvieron que lidiar con problemas de adicciones que superaron tras una larga lucha.

“Fueron muchos años muy difíciles de verdad para la familia. Pero ahorita Julio, Omar, Nicole, Cristian están muy bien. El reencuentro de Omar con Julio me tiene muy contento, también que estén sanos, sin ninguna sustancia en su cuerpo”, finalizó el César del Boxeo.

Con información de FoxSports