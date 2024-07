Julián Quiñones revela por qué eligió Arabia Saudita sobre el América

Julián Quiñones está preparado para tomar una nueva aventura en su carrera profesional, quien decidió pausar su etapa en la Liga MX para probar suerte en Arabia Saudita.

El futbolista de la Selección Mexicana es parte del nuevo proyecto que encabeza Míchel González después de conseguir el ascenso a la primera división, por lo que se pone la vara alta para corresponder a la confianza del Al-Qadsiah.

¿Por qué elige al Al-Qadsiah sobre seguir en México?

En entrevista con el club árabe, Julián Quiñones hizo énfasis de qué le convenció para emigrar al país árabe, donde compartirá el vestidor con estrellas mundiales como: Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho o Nahitán Nández.

«Tengo varios amigos en la liga que también han jugado acá. La liga árabe ha crecido mucho, se ve en todo el mundo tanto en México como en otros países, entonces ya es muy fácil verla», mencionó.

Para el nacido en Colombia, no fue complicado aceptar la propuesta del Al-Qadsiah: «Uno se deja llevar por eso, por cómo sigue creciendo, y como están llegando jugadores de gran calidad, no fue tan difícil. Vengo con una alegría inmensa de que ya empiece el torneo», enfatizó.

Así que «estoy muy contento, la expectativa ha sido muy buena y desde el primer momento que me llegó la oferta no dudé ni un segundo. El compromiso que tengo hacía este equipo es muy grande, vengo a sumar, a ayudar al equipo a estar en lo más alto y por eso me voy a preparar al máximo».

https://geo.dailymotion.com/player/xnri6.html?video=x90rx8k&playlist=x8cx2c

Expectativas de Julián Quiñones con Al-Qadsiah

Para finalizar, el seleccionado mexicano se dijo tranquilo por las diferencias culturales y sociales que existen entre América y Medio Oriente, por lo que restó importancia a su adaptación puesto que lo han recibido con los brazos abiertos.

«Desde el primer momento en que llegué me sentí muy cómodo, muy tranquilo, me recibieron muy bien y se trabaja bien. La verdad que estamos por buen camino, esto todavía no empieza, pero trabajando así estoy seguro de que podremos lograr muchas cosas».

Y es que Julián Quiñones ya espera ser un pilar importante para la plantilla de Míchel, ya que «vengo a aportar, con muchas ganas y el entusiasmo de sobresalir en el equipo».

«No tanto en lo individual, si no en lo colectivo y se llegue a lo que todos esperan. Que se sientan tranquilos porque vamos a darlo todo», concluyó