Jugadores de la NFL piden eliminar entrevistas en vestidores

La NFLPA, sindicato de jugadores de la NFL, emitió un comunicado de prensa publicado en la plataforma de X pidiendo a la liga y a los medios de comunicación dejar de entrevistar a los jugadores en los vestidores, ya que estos actos violan su derecho a la privacidad, todo esto derivado a inconformidades de los jugadores en el pasado.

Cabe resaltar que esta petición ya tiene algún tiempo, sin embargo, no había sido considerada, pues la NFL es una de las únicas ligas deportivas en el mundo que aún permiten a los medios el acceso a los vestidores para poder llevar a cabo entrevistas. El único partido donde ya se ha prohibido el acceso a medios a los vestidores es el Super Bowl.

“Durante los últimos tres años, la NFLPA ha tratado de trabajar en conjunto con la NFL y Pro Football Writers of America para que las entrevistas pospartido sean trasladadas fuera de los vestidores”, decía parte del comunicado con fecha del 4 de octubre.

¿Qué es lo que piden los jugadores de la NFL?

Los jugadores no solicitan que haya menos declaraciones a los medios, simplemente que se trasladen a otras zonas fuera de los vestidores y así no incomodarse, incluso parte del comunicado resaltaba que esta medida se debe tomar desde esta misma semana, invitando a que los jugadores tomen las entrevistas fuera del vestidor.

¿Qué regla piden modificar?

El sindicato de jugadores también cree que las reglas para los medios de comunicación están desactualizadas conforme a lo que se vive en 2024, por ello exigen cambios para tener un espacio de trabajo seguro.

“Después de un período de espera razonable, definido como 10 a 15 minutos como máximo después de la finalización del juego y de que los jugadores hayan ingresado al vestuario, las áreas de vestuario local y visitante se abrirán a los medios acreditados para el acceso inmediato a todos los jugadores por única vez. propósito de realizar las entrevistas”, dice el reglamento de medios actualizado en 2024 por la Pro Football Writers America.

