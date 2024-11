Jesse Rodríguez conserva título supermosca tras vencer al mexicano Pedro Guevara

El estadounidense Jesse Bam Rodríguez extendió este sábado su invicto y conservó el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el tercer asalto al mexicano Pedro Pedrin Guevara.

En la pelea realizada en el Wells Fargo Center de Filadelfia, Pensilvania, Rodríguez alargó su invicto a 21 triunfos, 14 de ellos por la vía rápida. Guevara, ahora tiene un récord de 42 victorias, 22 por nocaut, cinco derrotas y un empate.

Pedrín’fue agresivo en el primer episodio. Intentó lastimar con repetidos golpes a las partes blandas, que el campeón recibió siempre listo para el contratacar.

