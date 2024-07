Jenson Button, un viejo enemigo que despide a Checo Pérez de Red Bull

El inglés fue compañero de equipo del mexicano en 2013 en McLaren y en aquella época tuvieron un duro encontronazo. Ahora cree que Red Bull debería prescindir de él si no mejora inmediatamente.

Checo Pérez está cada día que pasa más sólo ante el peligro. Son muchas las voces vinculadas al Gran Circo de la Fórmula 1 que señalan directamente al mexicano y piden su despido por su mal rendimiento con el Red Bull.

Y esta vez ha sido otro ex piloto, pero no uno cualquiera, sino uno de los grandes, de los que tiene en su palmarés un campeonato del mundo, pero también que fue compañero de Sergio en McLaren en el 2013 y con el que se ve tenía muchas cuentas pendientes, ya que no es la primera vez que le critica.

Se trata de Jenson Button que, además de haber ganado un Mundial, tiene 15 victorias y 50 podios en la Fórmula 1. Button se ha mostrado muy duro con Checo y pide a Red Bull una solución inmediata si no mejora en su rendimiento ya. Pero también le criticó hace un año y todos recuerdan que el inglés atacó a Sergio Pérez cuando este llegó a McLaren en ese 2013. Entonces dijo esto de él tras un encontronazo en la pista: «No estoy acostumbrado a conducir por la recta y luego mi compañero de equipo viene y me mueve las ruedas y golpea ruedas conmigo a 300 km/h. He tenido algunas peleas difíciles en la F1, pero no tan sucias como esa».

Ahora, once años después, el británico parece no haber olvidado sus rencillas con el mexicano y habla otra vez así de él: «Si Checo no vuelve a sumar puntos, pronto tendrán que sacarlo del coche y poner a otro».

Button entiende que Sergio Pérez debe mostrar otra cara en las siguientes carreras. El inglés es consciente de que no puede estar a la altura de Verstappen, pero cree que debe aportar más a Red Bull: «Checo tiene que sumar al menos algunos puntos, incluso aunque no esté directamente detrás de Max».

McLaren, la gran amenaza

El ex campeón del mundo ve otra razón importante para que Red Bull tome medidas con el piloto mexicano: «Que McLaren les haya quitado tantos puntos es algo importante». Y es que Button considera que Red Bull ya nota la presión de los otros equipos en el Mundial, especialmente de McLaren y la única manera de revertir esas sensaciones es que Checo vuelva a pelear por estar entre los mejores.

Sergio Pérez sigue viviendo, por tanto, unos días difíciles con el aluvión de críticas que está recibiendo por sus últimos resultados. En este caso incluso de alguien que fue su compañero, pero con el que tuvo sus más y sus menos. El mexicano ya prepara el siguiente compromiso que es Hungría, donde su intención es iniciar la remontada y callar muchas bocas que le quieren fuera de Red Bull lo antes posible.