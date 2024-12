Jake Paul ningunea a Chávez Jr: ‘Es un peleador fácil, quiero un rival más duro para callar a la gente’

Jake Paul por fin habló de Julio Cesar Chávez Jr, sin embargo, fue contundente al comentar que su objetivo es enfrentar a un rival de mayor categoría, al considerar que el Hijo de la Leyenda no le daría batalla.

Asimismo, el youtuber estadounidense dejó en claro que no le interesan las clasificaciones de los organismos del boxeo, pero sí tiene como objetivo ganar un título mundial.

Jake Paul minimizó al Junior

Boxing Scene publicó una serie de declaraciones realizadas por The Problem Child, quien evadió la propuesta que Chávez Jr le hizo hace un mes porque su intención es enfrentarse a un rival más duro.

“Quiero a alguien más duro (que Chávez). Quiero un cinturón de verdad, no algo que se exhiba solo para entretener. Es genial y todo eso, pero, honestamente, es un peleador fácil y quiero a alguien más duro para callar a la gente”.

El Hijo de la Leyenda le lanzó el guante al youtuber después de que venció a Mike Tyson por decisión unánime, aunque ahora parece que la batalla entre el mexicano y Jake Paul no se dará.

¿Jake Paul ya tiene rival?

Jake Paul, de 27 años, también mostró poco respeto hacia las clasificaciones de los organismos del boxeo. No obstante, señaló que desea convertirse en campeón del mundo.

Por otro lado, el pugilista no reveló quién será su próximo rival, pese a que gente como Ryan García o el propio Chávez ya lo retaron.

“A la mierda los rankings. Es solo un número, ¿A quién le importan? La gente solo quiere clasificar cosas y hacer rankings. Nunca miro los rankings, no me pueden importar menos. Sé que soy el mejor del mundo y me convertiré en campeón del mundo“.

“(Los boxeadores) pueden tomar un turno y hacer fila para ver con quién quiero pelear. No lo digo para provocar, ofrezco el mayor día de paga en el boxeo, así que todos quieren pelear conmigo”, sentenció Jake Paul.

Con información de FoxSports