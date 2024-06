Jaime Lozano le responde a Chaco Giménez y Azcárraga ¿Qué fue lo que dijo?

El DT también señaló que se siente respaldado por sus jugadores y los entrenamientos sobre los rumores de su continuidad en el Tri.

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, ofreció conferencia de prensa previo al partido contra Ecuador en la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa América USA 2024.

¿Qué dijo Jaime Lozano sobre las palabras de Chaco Giménez defendiendo a su hijo Santiago Giménez?

Luego de la vergonzosa derrota que sufrió el Tri a manos de Venezuela y que tiene en peligro a los aztecas en el torneo de la Conmebol, Christian Giménez, analista de Fox Sports y padre de Santiago Giménez, delantero del combinado nacional, señaló que el canterano de Cruz Azul no es del gusto de Jimmy y por eso no le da su confianza al cien.

Respecto a ello, Lozano le respondió al también ex jugador.

«Es demasiado comprensible, uno quiere lo mejor para los suyos, me tocó estar como jugador, la familia quiere lo mejor para ti, confío tanto como en Johan, como en Santi, como en Memo, es una de las partes que no se entienden, al técnico lo único que le sirve es que le vaya bien al equipo, lo entiendo, qué digo, siempre vamos a querer lo mejor para los que queremos», comentó.

¿Cuál fue la respuesta de Jaime Lozano para Emilio Azcárraga sobre la ausencia de Henry Martín?

Asimismo, el DT nacional fue cuestionado por las declaraciones del dueño y presidente del América, Emilio Azcárraga.

Y es que Azcárraga Jean reveló que las formas en las que Henry Martín, delantero de Las Águilas, fue notificado de que no acudiría con el Tri a la Copa América no fueron de su agrado. Aunque no señaló a nadie y ni explicó cómo fue el aviso para el yucateco.

«Yo creo que se le avisó, una llamada, a lo mejor en persona era mejor, tengo mucha confianza con Henry como hablé con el resto de compañeros. Para una mala noticia no hay momento ideal, me ha tocado estar del otro lado, para dar una noticia como esta, que no era lo que él buscaba, pues así fue, nos esperamos hasta el final, así lo pienso, le daré vueltas, pero es lo que digo».

¿Jaime Lozano se siente respaldado en México?

«Son decisiones que no me corresponden, siempre me parece que como técnico dependes de los resultados, hemos hablado, la decisión no es mía, yo tengo que sacar el rendimiento, por eso yo estoy tranquilo, son decisiones que no me tocan a mí, ya con los jugadores sí, pero hay situaciones de jugadores que no han jugado este tipo de torneos.

«Me siento respaldado, en entrenamientos, en concentración, todos vamos a muerte, estoy tranquilo, hay mucha fuerza, vamos a salir a dar lo mejor para nosotros y conseguir la clasificación».