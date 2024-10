Huracán Milton destroza el techo del Tropicana Field

El techo del Tropicana Field, el hogar de los Tampa Bay Rays, sufrió daños importantes debido a los fuertes vientos asociados con el huracán Milton, que tocó tierra el miércoles a lo largo de la costa del Golfo de Florida como una tormenta de categoría 3.

Unbelievable‼️ Hurricane Milton has ripped the roof off Tropicana Field, the Tampa Bay Rays’ stadium.

This place was supposed to be a refuge for thousands of evacuees and emergency workers.

Eerie reminders of Katrina with this devastation.#HurricanMilton #MILTON #MiltonFlorida… pic.twitter.com/sNM56T8TtW

— Vicky Gurjar (@VeekeshGujjar) October 10, 2024