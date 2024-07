Hugo Sánchez y su apuesta con México: «¿Aguirre? Lo veo difícil. Yo prefiero que siga Jaime Lozano»

Hugo Sánchez entró en Radio MARCA por su cumpleaños. La leyenda mexicana del Real Madrid cumple 66 años y analizó toda la actualidad del mundo del fútbol, especialmente sobre la selección mexicana, la Eurocopa y el Real Madrid. Hugo nunca tuvo pelos en la lengua y en esta ocasión lo volvió a demostrar. Mostró su apoyo incondicional a Jaime Lozano, actual seleccionador, al que cree que hay que darle todo lo necesario para que el proyecto salga adelante.

Hugo dejó claro que se esperaba lo sucedido con México en la Copa América, pero no por el trabajo del seleccionador, sino por ella labor de los dirigentes mexicanos: «Tristemente no estamos al nivel por la decisión que tomaron los directivos mexicanos. No esperaba más de México porque lamentablemente ha faltado materia humana. No hay espacio para fabricar jugadores mexicanos y nos falta tener jugadores jóvenes mexicanos para que jueguen en los equipos mexicanos, donde hay muchos futbolistas extranjeros. Esto no retroalimenta a la selección mexicana con esos futbolistas necesarios».

Sorprendió cuando se le preguntó cómo veía la posibilidad de que Javier Aguirre dirigiera a México. Hugo no lo ve claro y, si Aguirre fuera una opción, a él le gustaría tener la posibilidad también de luchar por ese puesto de seleccionador, aunque insiste una y otra vez que la Federación debe seguir apostando por Jaime Lozano, que no tiene ninguna culpa, según él, de lo sucedido.

Sobre la posibilidad de que Aguirre sea el nuevo seleccionador fue rotundo: «Lo veo difícil. Javier me dijo recientemente que ya no quería dirigir a ningún equipo, aunque igual eso tenía trampa y dejó abierta la puerta a la Selección. Si realmente están pensando en Aguirre para quitar a Lozano, que ojalá no se dé, entonces yo levanto la mano y a mí también me gustaría ser el director técnico de la Selección mexicana en el próximo Mundial siempre y cuando Javier se presente. De este modo habría una pelea por dirigir a la Selección en el Mundial».

Aunque rápidamente matiza: «Yo prefiero que siga Jaime Lozano porque es muy ingrato saber que sin materia humana se le exija a un entrenador resultados, cuando son los directivos los que han creado ese bajo nivel tanto en la Liga mexicana como en la selección y en los equipos mexicanos. El técnico y los jugadores no tienen la culpa y sí los dirigentes. Me gustaría que fueran a tomar lecciones a España para ver cómo se hacen las cosas bien».

Argentina, favorita

Hugo ve favorita a Argentina en la final de la Copa América, pero espera un «partido muy competido, ya que Colombia lleva muchos partidos sin perder». Y sigue pensando en regresar al banquillo y lamenta no haber podido ayudar a la Selección en estos momentos, aunque está feliz con su trabajo en televisión: «Todavía tengo ilusión y fuerza para dirigir a una Selección. Me hubiera encantado dirigir a la selección mexicana. Nos ha faltado materia humana. Tengo ilusión, pero no la misma de antes».

El ex del Real Madrid elogia lo que está haciendo España en la Eurocopa: «Me encantaría que España ganase la Eurocopa. No esperaba que fuera tan brillante como está siendo. Deseo de todo corazón que gane España».

Hugo fue un genio en los remates de chilena y por eso también pone por las nubes el gol de chilena de Bellingham a Eslovaquia: «Mararvilloso. Este chico tiene ángel. Es elegido por los dioses. Porque en qué momento hizo la acrobacia y ese remate».

El mexicano reclama más cambios en el fútbol para cuidar la salud de los jugadores: «Debería haber diez cambios en el mundo del fútbol, porque los jugadores no son robots. La intensidad de los partidos es tremenda y hay que cuidar la integridad física de los jugadores».

Mbappé

Hugo también analizó el fichaje de Mbappé por su Real Madrid: «Los mejores jugadores del mundo tienen que jugar en el Real Madrid y se está cumpliendo con este gran jugador. Va a mostrar el poderío que tiene. Hay que ponerle el reto a Mbappé de que meta tantos goles como Cristiano y yo. Mucha suerte para Mbappé».

Por último, el entrenador mexicano también analizó la llegada de jugadores españoles a la Liga Mx: «En el caso de Oliver Torres, estoy seguro de que lo va a hacer bien y Canales es un jugadorazo. Se ha ganado a la afición de todo México. Los españoles son bienvenidos siempre en México».