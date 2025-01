Hot Wheels incluye a Checo Pérez en colección de carritos F1, ¿cuánto cuestan?

Pese a que ‘Checo’ Pérez ya no forma parte de la parrilla de la Fómula 1 para 2025, después de su salida de Red Bull, el piloto mexicano sí aparece en la colección de Hot Wheels que se anunció en alianza con la categoría reina del automovilismo.

Checo Pérez y Franco Colapinto sí aparecen en la colección de Hot Wheels

La presencia latinoamericana no quedará fuera de la colección de Hot Wheels con los monoplazas de la Fórmula 1, puesto que además de contar con ‘Checo’ Pérez, Franco Colapinto también apaece en estos modelos miniatura, aunque el argentino haya llegado ya muy entrada la temporada 2024 a Williams.

La mala noticia es que habrá dos escuderías que no aparecerán en la colección: Ferrari y Aston Martin, eso quiere decir que los coleccionistas no tendrán la oportunidad de adquirir el coche a escala de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Eso quiere decir que el set completo será de 16 coches, cada uno a una escala de 1:64, contarán con un chasis de metal, además de los instrumentos para cambiarle los neumáticos.

Formula 1 and Mattel have unveiled an exciting product range that will connect fans to the true speed of Formula 1 at home with iconic Hot Wheels cars.

Read more: https://t.co/FTwXFKZwwu pic.twitter.com/sy4LGAcA8f

— F1 Media (@F1Media) January 24, 2025