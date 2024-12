Horner revela que Checo Pérez estará con Red Bull en 2025, en ‘Show Runs’

Hace unos día se volvió oficial la salida de Checo Pérez de Red Bull, ya que el piloto mexicano fue suplido por Liam Lawson en la Fórmula 1, hecho que nos hizo creer que él ya no estaría ligado al equipo, pero Christian Horner le dio un giro inesperado al asunto.

El jefe de Red Bull ha confesado que Sergio Pérez sí seguirá vinculado con ellos, pero no será dentro de la Fórmula 1, sino que estará en algunos ‘Show Runs’, noticia que ha impactado a los aficionados.

Christian Horner aclara el nuevo rol de Checo Pérez en Red Bull

De acuerdo a una entrevista que Horner dio al medio inglés ‘TalkSport’, reveló que el piloto mexicano sí seguirá con Red Bull, pero no de la forma habitual, ya que estará en los famosos ‘Show Runs’.

“Tuvo un año realmente difícil. La semana pasada nos sentamos y decidimos que él saliera del auto, que se tomara un tiempo con su familia. (Checo Pérez) Seguirá con el equipo. Estará en un par de ‘Show Runs’ con nosotros el año que viene , pero fue lo correcto para él, porque tampoco fue agradable para él tener todo este escrutinio y presión”, comentó.

New Sergio Perez role confirmed with F1 2025 run plan in place:

— Christian Horner has confirmed that Sergio Perez will remain involved with Red Bull during the 2025 season, despite losing his race seat to Liam Lawson. Perez will participate in a few show runs, showcasing older… pic.twitter.com/TikVIFLieQ

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) December 21, 2024