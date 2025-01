‘Fue suerte; no lo repetirá nunca’: Memo Ochoa ‘ninguneó’ golazo de Enzo Fernández en Qatar

Han pasado ya poco más de 2 años de que tuvo lugar el choque entre Argentina y México, mismo que ganó la Albiceleste por 2-0, donde Enzo Fernández anotó el gol definitivo, pero Guillermo Ochoa hoy lo califica como ‘suerte de principiante’.

Pese a que comenzó perdiendo, Argentina se repuso y avanzó como líder del Grupo C a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022, para instancias después consagrarse como campeones del mundo, de la mano de Lionel Messi.

Guillermo Ochoa menosprecia el golazo de Enzo Fernández

En una plática que tuvo con el Burro Van Rankin, Guillermo Ochoa recordó algunos momentos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde recibió un golazo de Enzo Fernández, pero en apariencia, para él no fue la gran cosa.

Enzo aprovechó un tiro de esquina para irse metiendo dentro del área, dejando a los defensores en el camino y meter un tiro directo al ángulo superior derecho, pero Ochoa cree que fue ‘suerte’ ya que ‘nunca lo repetirá’.

"El gol que me hizo Enzo Fernández en el Mundial fue suerte de principiante. No me imagino que lo vuelva a repetir en su vida." Memo Ochoa, arquero de la selección de México. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/vhJcmSwTbF — Espartano Libertario (@espartanolibert) January 3, 2025

“La clava en la escuadra, ¿puedes creerlo? Es un chamaco jugando su primer Mundial, su segundo o tercer partido con la selección y le sale eso. Honestamente eso no es más que suerte de principiante, porque no me imagino que lo vuelva a repetir en su vida”, comentó Ochoa.

Tras perder ese partido, México se complicó su pase a la siguiente ronda, ya que debía golear para avanzar, sumado a que Argentina le estaba ganando a Polonia, pero tras recibir un gol de Arabia, todo se acabó para el Tri.

“Lo habíamos defendido muy bien todo, pero en un tiro de esquina, cuántas veces has visto que el que va a rematar se le ocurre hacer una bicicleta como si estuviera en un comercial y luego chuta al arco”, dijo Memo Ochoa.

Con información de FoxSports