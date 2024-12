FIFA anunciará ganadores a premios The Best

Lausana, Suiza. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció hoy que los ganadores de los premios The Best se darán a conocer el martes 17 de diciembre, en un acto virtual.

La velada, que se realizará en Doha, se transmitirá en directo, en la víspera de la final de la Copa Intercontinental de Qatar, entre el Real Madrid español y el Pachuca mexicano.

En la cita, se conocerán los ganadores de los premios The Best a los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, goles y aficionados de 2024, recalca FIFA en un comunicado.

Los nombres oficiales de los premios son The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA y The Best a la Guardameta de la FIFA.

La votación, aclara el organismo rector del balompié mundial, se realizó por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

El premio más seguido por los fans, el The Best al Mejor Jugador, tendrá al brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. y al español del Manchester City Rodrigo Hernández como principales favoritos.

Vale recordar que Rodri ganó cerradamente el Balón de Oro hace unas semanas, por delante de Vini.