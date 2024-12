Es mexicano desde hace meses: Fidalgo revela por qué se naturalizó

Tras ser uno de los jugadores más destacados del América y la Liga MX, Álvaro Fidalgo ha confirmado la noticia que miles de aficionados esperaban, pues se ha naturalizado mexicano e incluso revela el por qué lo hizo; ¿piensa en el Tri?

Hace un par de meses se habló de que Fidalgo podría naturalizarse y tratar de llegar al Mundial de 2026 con México, opción que él descartó al decir que esperaba un posible llamado con España. Hoy no habla del Tri, pero da el primer paso al ya ser mexicano.

Fidalgo revela por qué se naturalizó mexicano

Hablando en conferencia de prensa, el mediocampista del América confirmó lo que 1 día atrás se dio a conocer, reconociendo que sí, ya es mexicano, pero no es algo que se haya dado hace horas, sino que meses atrás obtuvo la nacionalidad.

“Soy mexicano, pero no es de ahora. La noticia se dio ayer, pero hace un montón de meses, es algo que no hacía falta, no pensaba que se tenía que decir porque… bueno, al final tampoco sabía que iba a generar lo que generó. Desde hace tiempo que lo soy, muchos meses atrás”, comentó.

🇲🇽😎🤘'SOY MEXICANO Y NO ES DE AHORA' Álvaro Fidalgo, del Club América, compartió que su naturalización 'es de muchos meses atrás'; ¿sobre el Tri? 'Es otra cosa'… #CentralFOX pic.twitter.com/JvnMYXuJtc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 3, 2024

Álvaro Fidalgo revela que obtuvo la nacionalidad de nuestro país debido a que es muy feliz estando aquí, además de que la oportunidad se le presentó luego de un tiempo de residencia, así que la aprovechó.

“Y bueno, todos sabes que estoy muy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad mexicana, y bueno, pues al final me dieron la oportunidad de poder nacionalizarte, creo que son a los 2 años; era una cosa que me enteré, al venir de la península”, comentó.

Sobre el tema de jugar o no con México, recordando que es elegible hasta 2026, Fidalgo se limito en decir que “(la naturalización) es una cosa, y el tema de selección es otra, y ya está”.

Con información de FoxSports