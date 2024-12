En el Chelsea califican a Raúl Jiménez como un ‘killer’: ‘Es muy bueno, un goleador’

Después de una etapa complicada, donde le costó adaptarse y ganarse un lugar en su primer año con el Fulham, hoy en día Raúl Jiménez está regresando a su ‘Prime’, pues aporta goles y buenas actuaciones en la Premier League, hecho que hasta en el Chelsea reconocen.

Marc Cucurella y Robert Sánchez, defensa y portero del Chelsea respectivamente, hablaron de las habilidades goleadoras de Raúl Jiménez, a quien consideran como ‘un delantero muy bueno’, pero sobre todo, ‘un killer’.

En Chelsea saben que Raúl Jiménez es de cuidado

En plática exclusiva con Lola Hernández, para FOX Sports, Cucurella y Robert Sánchez hablaron de Raúl Jiménez, un delantero que ha venido de menos a más y que saben que es de cuidado.

Robert Sánchez, como portero, sabe que tiene que tener especial cuidado con el mexicano, ya que tiene movimientos que lo pueden tomar por sorpresa, por ello confía en que Cucurella no lo dejará pasar, ya que si lo hace, ‘habrá peligro’.

Este fue el diálogo que tuvieron por la pregunta de Lola Hernández:

Cucurella: “Yo creo que… ufff…”

Robert: “Es un delantero ‘killer’, es muy bueno la verdad”

Cucurella: “Y encima fuerte, se mueve bien, es pesado”

Robert: “Sí, es un delantero que sabes que, si está en su día, te va a traer problemas. Yo como portero, atento, porque hace un movimiento muy bueno atrás del defensa y bueno, ya sabes, un goleador, un killer y siempre mete muchos goles. A mí como portero, estar atento y Cucu no dejarlo pasar, para que no me tire”

Cucurella: “Sí, es un muy buen delantero, la verdad”

En la presente temporada de la Premier League, el Fulham de Raúl Jiménez recién se va a enfrentar al Chelsea, por la primera vuelta, partido pactado para el jueves 26 de diciembre en punto de las 9:00 hrs. El de la segunda vuelta será el 19 de abril de 2025.

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez esta temporada?

En lo que va de la temporada 2024-25, Raúl Jiménez ha disputado 17 partidos de Premier League, donde suma 5 goles y 2 asistencias, además de 2 juegos de Carabao Cup, registrando 1 gol más.

Con información de FoxSports