El Super Bowl LVIII rompe récord de audiencia en Estados Unidos con 123.4 millones de espectadores

El Super Bowl que conquistaron los Kansas City Chiefs 25-22 frente a los San Francisco 49ers con Taylor Swift como estrella en las gradas, tuvo una audiencia de 123.4 millones de espectadores, lo que supone un nuevo récord para una retransmisión televisiva en la historia de Estados Unidos.

La anterior marca la tenía el Super Bowl del año pasado, en el que también se coronaron los Chiefs pero en esa ocasión ante los Philadelphia Eagles. Ese partido reunió a 115.1 millones de espectadores.

13 plays. 75 yards. 1 Super Bowl victory.

The drive that gave the @Chiefs back-to-back Lombardis. 🏆 pic.twitter.com/rqmkgJPrrk

