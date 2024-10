El «Penal para el América» llega a la NFL; así lo recordaron los Patriots

Luego del triunfo (22-25) sobre los Jets, el pasado domingo en la Semana 8 de la NFL en el Gillette Stadium, todo es alegría en las redes sociales de los New England Patriots.

Y la siguiente publicación es el ejemplo perfecto. Los Pats mezclaron una narración de futbol con el video de la captura de Christian Elliss a Aaron Rodgers.

La narración es la ya viralizada acción en la final del torneo Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, donde el cronista de TUDN Andrés Vaca grita «Penal para el América».

«Noooo. ¿Qué estás marcando, oficial?», escribió junto al video la cuenta en español de los Patriotas. Publicación que fue tomada con humor por propios y extraños.

Con su triunfo sobre New York, los Jets se colocaron en el tercer lugar del Este de la Americana con récord perdedor de 2-6. Los Jets son últimos con el mismo récord.