La saturación de partidos en los torneos de futbol esconde una realidad preocupante: el aumento de lesiones en más jugadores, debido a la imposición de fechas de la FIFA como organizador de competencias internacionales. El organismo, con sede en Zúrich, es señalado de no realizar consultas sobre los recientes cambios efectuados en el calendario, entre ellos la introducción de un Mundial de Clubes con 32 equipos y 63 encuentros a final de temporada. León, Monterrey y Pachuca están dentro de los participantes. Aunque se trata de una situación inédita, el caso del América y su tricampeonato en la Liga sirven de referencia para dimensionar la carga que está por venir en 2025.

Las Águilas jugaron casi el máximo de duelos posibles (90), entre competencia local y copas internacionales, durante las tres campañas anteriores. En el camino tuvieron bajas por fatiga muscular, desgarros, rotura de ligamento cruzado, pubalgia y fisuras en huesos. Expertos en ciencias del deporte advierten sobre esta creciente tendencia y sus implicaciones para el futuro. Los directivos no tienen por qué consultarnos (la ampliación de fechas), pero tampoco es algo nuevo que no exista una base fuerte para que se procure al jugador. Yo tuve una lesión en 2018 y me perdí un Mundial , recuerda el ex seleccionado nacional Néstor Araujo.

Un reciente informe de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), que representa a más de mil clubes en 33 países de todo el mundo, acusó a las instancias rectoras de este deporte de poner en peligro la salud de sus agremiados. El propio mediocampista y seleccionado de España, Rodri, aludió a la posibilidad de hacer huelga para protestar contra las exigencias crecientes a las que se ven sometidos. Las decisiones adoptadas por la FIFA han favorecido a sus propias competiciones y a sus intereses comerciales , expresó la FIFPro en un comunicado. Las autoridades se niegan a escuchar y comprometerse con el principal recurso laboral de nuestra industria .

Expertos en ciencias del deporte advierten sobre esta creciente tendencia y sus implicaciones para el futuro. El desgaste físico en una temporada de alto nivel exige métodos efectivos, diseñados para el pre y post entrenamiento, además de estar respaldados por décadas de investigación científica , advierte Mauricio Domenzainm, CEO de Immunotec, empresa de salud y bienestar que trabaja desde hace más de un año con el plantel americanista. La edición ampliada del Mundialito en Estados Unidos, entre junio y julio de 2025, y la continuidad de torneos amistosos como la Leagues Cup –del 29 de julio al 31 de agosto– obligarán a muchos jugadores a suspender su periodo vacacional.

Todo esto ocurre un año antes de la Copa de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, en la que la FIFA amplió por primera vez el listado de participantes de 32 a 48 equipos, lo que implica un mayor número de encuentros en primera fase al haber 12 grupos de cuatro participantes. Ante el temor de las ligas nacionales de verse afectadas por la falta de sus mejores jugadores, el organismo señaló en julio la hipocresía de quienes prefieren aparentemente un calendario repleto de giras de verano, que implican a menudo numerosos viajes por todo el planeta .

Como ocurre en torneos de Concacaf, la Champions League presentó este año cambios en su formato de competencia al crear la fase liga (antigua ronda de grupos), con la que los clubes enfrentarán a un mayor número de rivales y las ganancias por partido ampliarán sus valores. En el caso de México, los acuerdos comerciales firmados desde 2019 con la Major League Soccer han dado lugar a un sinfín de voces críticas por la sobrecarga de viajes y compromisos de la Leagues Cup, Campeones Cup y otros certámenes que sólo garantizan estadios llenos en el país del norte.

“Estados Unidos nos ha utilizado para mejorar su futbol. Cuando nos superen dirán: ‘ya no necesito a México y adiós’”, recalcó el ex futbolista Andrés Guardado, cinco veces mundialista con la selección mexicana. En el torneo que inicia el 10 de enero, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Guadalajara y Pumas combinarán, además de eso, su actividad con la Copa de Campeones de Concacaf, de febrero a junio, mientras se llevan a cabo las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026, la Liga de Naciones en Concacaf y la UEFA.