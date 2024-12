Desireé Monsiváis anuncia su retiro del futbol

Desirée Monsiváis, una de las pioneras de la Liga Mx Femenil, anunció su retiro de las canchas, tras debutar en 2017 con las Rayadas de Monterrey, club con el que fue campeona en dos ocasiones en los torneos Apertura 2019 y 2021.

“El video describe todo lo meditado para llegar a cerrar este bello ciclo en mi vida. Me retiro del futbol como futbolista profesional, pero el futbol está en mi vida para siempre. Gracias a todos, a mis clubes y aficiones. Me han hecho ser la mujer que ahora soy. Hoy dejo este capítulo atrás, jugar de manera profesional me dejó la confianza de que lo mejor está por venir”, publicó en un video en sus redes sociales.

Monsiváis se convirtió en 2021 en la primera jugadora en la historia de la liga en anotar 100 goles. Además de jugar en Rayadas, también defendió las camisetas de Pumas y Bravas de Juárez, así como de la selección mexicana.

“Si cierro los ojos puedo verme una y otra vez. Esa niña o quizás esa joven con el sueño de hacer con el balón algo más que un simple juego, el futbol me dio tanto que a veces siento que me quitó mucho. A veces me veo como una mujer fuerte y determinada y los demás tal vez ven la misma imagen, pero me ha costado luchar con mis propios miedos y quizá por eso me exijo más”, agregó.