Dave Roberts acusa a Manny Machado de querer darle un pelotazo

La pelota de béisbol que el tercera base de los San Diego Padres, Manny Machado, lanzó hacia el dugout de Los Ángeles Dodgers el domingo por la noche –lo que desencadenó otro acalorado intercambio de palabras entre él y el lanzador Jack Flaherty– aterrizó cerca del mánager angelino, Dave Roberts.

Roberts, hablando antes del entrenamiento de su equipo el lunes, dijo que inicialmente no lo notó, pero luego revisó un video interno del lanzamiento.

«Fue inquietante», dijo Roberts. «Obviamente tengo una relación con Manny desde hace años. Había una intención detrás de eso. No me golpeó porque había una red. Y eso fue muy molesto. Si hubiera sido para mí, habría sido muy –es bastante irrespetuoso. Así que no sé su intención. No quiero hablar por él. Pero vi el video. Y la pelota estaba dirigida hacia mí con algo detrás. Pero no sé qué llevó a eso».

Las Grandes Ligas de Béisbol se han puesto en contacto con el personal de seguridad de los Dodgers y han solicitado imágenes del incidente, dijeron fuentes a ESPN, aunque parece poco probable que se imponga algún castigo.

Después del segundo partido del domingo –una victoria de los Padres por 10-2 que igualó la Serie Divisional de la Liga Nacional a un juego por bando–, Machado acusó a Flaherty de golpear a Fernando Tatis Jr. a propósito al comienzo de la sexta entrada, una acusación que Flaherty negó vehementemente. Dos bateadores después, Flaherty ponchó a Machado y después le gritó, diciéndole con una mala palabra incluida que «se sentara».

Machado no pareció molestarse por la reacción de Flaherty, y en cambio lo atribuyó a la «competencia». Pero los dos intercambiaron palabras cuando Machado regresó al campo para la defensa en la parte baja de la sexta entrada, aparentemente desafiándose mutuamente a una pelea posterior al juego. Flaherty reveló más tarde que estaba enojado porque Machado lanzó una pelota de béisbol al dugout de los Dodgers.

Machado inicialmente desestimó la acusación, diciendo que constantemente lanza pelotas de béisbol a los dugouts después de que terminan los calentamientos previos a las entradas. Pero las personas de los Dodgers que vieron el lanzamiento o vieron una transmisión de video del mismo dicen que fue lanzado con firmeza, rebotando antes de golpear la red que se encuentra directamente frente a donde Roberts se sienta durante los juegos, en el extremo del plato del dugout. Machado restó importancia al lanzamiento el domingo por la noche, pero también pareció insinuar sus intenciones cuando se le preguntó si es normal que lance pelotas de béisbol innecesarias a los dugouts de un equipo contrario.

«Ambos dugouts», dijo Machado. «Tienen bolas de falta, tiras la pelota de vuelta allí. Quiero decir, cuando intentas golpear a nuestro mejor bateador, ¿cierto? Sácalo. Si no puedes sacarlo, no lo golpees. ¿Cierto? Tienen al mejor jugador del juego, ¿cierto? [Shohei] Ohtani. No salimos allí e intentamos golpear a Ohtani. Tratamos de sacarlo. No salgas allí e intentes golpear a mi chico».

Antes de firmar el primero de dos contratos a largo plazo con los Padres, Machado jugó para los Dodgers en la recta final de la temporada 2018, procedente de los Baltimore Orioles para reemplazar al lesionado Corey Seager en el campocorto. Los Dodgers no se comprometieron con Machado cuando se convirtió en agente libre en la siguiente temporada baja.

Cuando se le preguntó si había tenido algún diálogo con Machado antes de lanzarle la pelota de béisbol, Roberts dijo: «El único diálogo que tuve fue que él le estaba gritando a Jack. Y lo miré y sacudí la cabeza, dejando en claro que no lo golpearíamos a propósito para comenzar una entrada con dos carreras de desventaja».

«Creo que lo está usando como combustible», agregó Roberts. «Como aficionado al béisbol, cualquiera entiende que no se debe hacer eso, poner intencionalmente al primer bateador en base con 3-4-5 detrás. Simplemente no tiene sentido».

Flaherty se disculpó el lunes, reconociendo que «las cosas se salieron de control» entre él y Machado, y agregó: «Desearía haberlo dejado pasar».

Machado se dirigió a los periodistas antes de los comentarios de Roberts y no estuvo disponible después. A través de un tercero, Machado le dijo al San Diego Union Tribune: «Hablé sobre esto anoche después del juego. Ya pasé página y estoy ansioso por jugar frente a nuestros fanáticos mañana y prepararme para otra dura batalla contra un muy buen equipo».