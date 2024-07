Daniel Aceves, el tapado de la Conade y una Ana Gabriela Guevara con perfil bajo en París

Ana Gabriela Guevara, directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mantiene un perfil bajo en los juegos de París con los deportistas aztecas. Este es el último evento para la dirigente, si bien todavía no se conoce quién será su sucesor, MARCA MX pudo averiguar que más allá de las opciones que suenan como el ex clavadista Rommel Pacheco y el ex futbolista Moisés Muñoz, Daniel Aceves también está en la terna.

¿Quién llegará a la CONADE en el mandato de Claudia Sheinbaum?

Actualmente, Aceves es vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, sin embargo, su poca relación con la cabecilla del COM, Mary José Alcalá, lo ha mantenido alejado de todo el ciclo olímpico.

Cabe destacar que el medallista oímpico en Los Ángeles 1984 siguió a la delegación de nuestro país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sin embargo, para esta justa veraniega en la capital parisina, Daniel Aceves no hizo el viaje.

Y es que sin duda el exluchador se prepara para hacer uno de los candidatos a la Conade y trabajar de la mano del gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para el periodo de 2024 a 2030.

El perfil bajo de Ana Gabriela Guevara

En lo que respecta a Guevara; ella comenzó su periodo en la dirección General de la Comisión en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en donde acompañó a los deportistas. Con el tiempo, la polémica, los escándalos y la falta de apoyo a los deportistas aztecas ha hecho de Ana Gabriela Guevara una figura poco sostenible ante el deporte mexicano.

En este ciclo olímpico, la ex velocista no acudió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y fue muy criticada por ello no solamente por los mexicanos, también por los salvadoreños que tenían en el recuerdo colectivo luego de su participación en San Salvador 2002 previo a los olímpicos de Atenas 2002.

Para Santiago 2023, la polémica perseguía más de cerca a Guevara y su presencia no pasó desapercibida, sobre todo en las competencias de Atletismo, en donde era cuestionada con frecuencia generando más molestia en los mexicanos.

Ahora para París, Ana Gabriela Guevara, no pudo evitar las críticas; en primera instancia previo a la justa con la revelación de una deuda con el Comité Olímpico internacional con motivo de los hospedajes en la capital francesa. Después, su viaje en primera clase causó enojo y esto llevó a su equipo de tomar la decisión de mantener un perfil bajo.

Es decir, Ana trata de aparecer lo menos posible ante los medios de comunicación en estos olímpicos y por ende no ha sido vista en las competencias.

Añadido a esto está la situación que se vive con los deportes acuáticos, por lo que en las pruebas de natación artística no es del todo bien recibida por parte de las nadadoras aztecas. Aunque se espera en clavados con Osmar Olvera en el Trampolín 3m.

¿Quién será el jefe de misión de la delegación Paralímpica en París?

Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte en Conade asumirá el cargo de jefe de misión de la delegación mexicana en los paralímpicos.

Benítez también ha estado envuelto en polémica e incluso fue destituido de su cargo en el organismo, el ex atleta malversó 2,4 millones de pesos según la SFP y aún tiene procesos abiertos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.