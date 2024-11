Cowboys se desmoronan y caen ante Texans en MNF

Los Houston Texans vencieron 34-10 a los Dallas Cowboys para dar cierre a la Semana 11 de la NFL en el AT&T Stadium de Arlington. A pesar de iniciar abajo por dos touchdowns, los locales, encabezados por Cooper Rush, emparejaron las acciones y llegaron con oportunidades a la segunda mitad, pero la visita se encargó de sellar el triunfo en los últimos dos cuartos. Joe Mixon jugó un partido espectacular, consiguiendo tres touchdowns por tierra.

— NFL (@NFL) November 19, 2024