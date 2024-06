Copa América 2024: Edson Álvarez confirma su baja de la Selección Mexicana

El mediocampista del West Ham, Edson Álvarez, causó baja de la Selección Mexicana por lesión y se pierde el resto de la Copa América 2024. El capitán se lesionó en el primer tiempo del debut en el certamen continental contra Jamaica.

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana comunicó que Edson Álvarez no jugará con la plantilla que dirige Jaime Lozano, pero se quedará con el equipo hasta que concluya su participación en la Copa América.

Incondicionales,@EdsonAlvarez19, nuestro capitán en esta 🏆 América, tiene un mensaje para ustedes. ¡Seguimos #JuntosyUnidos, "Machín"! 🫂

¡Esta copa va por ti! 💚 pic.twitter.com/MlbsVUCd6Y — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 26, 2024

El mediocampista sufrió un desgarro parcial miofascial de músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

«Me sentí con la responsabilidad y con las ganas de darles este mensaje, desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin, no tengo palabras, es un duro golpe para mí, tenía esa ilusión como la tienen mis compañeros, pero son cosas que pasan en el futbol y tendré que aprender y crecer de todo esto», dijo Edson en un mensaje difundido en redes sociales.

«También, he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha, me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo pronto posible», agregó Álvarez.

Álvarez acompañó a la Selección Mexicana en su viaje a Los Angeles, California, sede del partido frente a Venezuela, y fue visto utilizando muletas. Edson Álvarez fue sometido a diversas pruebas médicas y se confirmó la lesión que no le permitirá seguir en la Copa América.

«Su liderazgo, compostura y presencia defensiva son activos invaluables para el equipo. Todos esperamos una pronta recuperación para él», mencionó Jaime Lozano sobre Edson Álvarez tras el compromiso contra Jamaica.

Al minuto 28 del partido frente a los ‘Reggae Boyz’, Edson Álvarez cayó al césped y se rostro reflejaba mucho dolor mientras se tomaba su pierna. El jugador de inmediato recibió atención médica y fue retirado del campo. En su lugar entró Luis Romo. Al finalizar el primer tiempo, el futbolista de la Premier League se fue en camilla.

La Copa América 2024 era un torneo especial para Edson Álvarez al portar por primera vez el gafete de capitán en una competencia internacional con la Selección Mexicana y llegar como una de las máximas estrellas del equipo junto al delantero Santiago Giménez. El mediocampista del West Ham venía con una buena racha en el balompié de Inglaterra y se esperaba que fuera una pieza fundamental para el equipo de Lozano.

México se enfrentará a Venezuela el miércoles 26 de junio a las 21:horas del este y 19:00 horas de la CDMX. Con un triunfo, la Selección Mexicana podría asegurar su lugar en la próxima ronda del campeonato.