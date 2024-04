Continúa el liderazgo de los Caudillos de Chihuahua en diferentes categorías de la LFA

–La ofensiva y defensiva de los chihuahuenses se mantienen en gran nivel.



Después de la dominante actuación de los Caudillos de Chihuahua ante Reyes de Jalisco en la semana 5 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA), lograron establecerse una vez más como líderes tanto en la tabla general como en las estadísticas personales, de cara a lo que será un ajuste de cuentas del Tazón México VI, el próximo lunes.



Desde su llegada a la LFA, la organización capitalina ha mantenido un camino perfecto sin conocer la derrota, aumentando su racha ganadora semana a semana hasta llegar a 16 partidos victoriosos, ayudándoles a mantener su liderato en la liga y asimismo, jugadores como Malik Stanley y Jeremy Johnson, se colocaran dentro de los líderes en yardas en la ofensiva, mientras que Kenneth Bradley y Leondre Crosby, destacan su participación en las categorías defensivas.



En las primeras semanas, alrededor de la liga se consideraba que los Caudillos no serían el mismo equipo del 2023, principalmente en la ofensiva, no obstante los actual campeones de la LFA en el presente cuentan con el primer lugar después de dos semanas.



La ofensiva de Caudillos retomó su ritmo no solo en la vía aérea sino también en el juego terrestre, ya que Jeremy Johnson, ha obtenido 2 anotaciones por tierra a lo largo de la temporada y hasta el momento, es el tercer lugar en yardas por aire, registrando 1,007 yardas, sin mencionar que el corredor Justin Lewis ha conseguido anotaciones en los dos últimos partidos, mientras que Denzel Strong y Fernando Mejia, ya cuentan con anotaciones por su cuenta.



De este modo, abriendo las puertas al juego aéreo, se encontró al nuevo receptor de confianza, el objetivo principal de Jeremy Johnson, estableciéndose esta temporada como el receptor número uno de la escuadra.



Se habla del receptor procedente de los Bulldogs de la Universidad de Louisiana Tech, Malik Stanley #9, quien actualmente se encuentra como el segundo lugar de la liga en yardas por recepción con 366 y en recepciones de anotación con 5, tan sólo detrás del abierto de los Gallos Negros, James Briana-Hopp, que cuenta con 389 yardas y 6 anotaciones.



Por otro lado, el dominio defensivo sigue demostrando grandes cualidades, después de 5 semanas la franquicia solo ha permitido un total de 969 yardas y un mínimo de 45 puntos, ambos los mejores números de la liga, sin embargo, los Caudillos aún tienen espacio para mejorar y perfeccionar los mínimos detalles, ya que buscan recibir una menor cantidad de puntos para los partidos de la siguiente mitad de la campaña.



Es importante mencionar el liderato de ambos apoyadores en las estadísticas, de Kenneth Bradley #95, que cuenta con el primer lugar en tacleadas solitario con 34, además de registrar un total de 41 tacleos en conjunto y de Leondre Crosby, que con 4 capturas, es el tercer lugar en capturas al mariscal de la liga, solo por detrás de Jadarius Caesar y Garret Pemelton, ambos jugadores de Dinos.



Los Caudillos de Chihuahua, buscarán cumplir con la tarea y semana con semana mantener el invicto, que para la jornada 6 de la LFA se lo jugará ante los Dinos, en su viaje al Estadio Francisco I, en Saltillo el próximo 15 de abril a las 20:00 horas. El partido será transmitido por las redes sociales oficiales de la LFA.