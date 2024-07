Con dramático cierre Dorados despide la temporada y se prepara para playoffs

• Culmina en sexto lugar general y enfrentará a Venados

Dorados de Chihuahua peleó hasta el final, aunque terminó con derrota 7-4 ante los Algodoneros de Delicias, al concluir este sábado la temporada regular 2024 de la Liga LEB.

El estadio Monumental fue testigo de cómo el equipo de la capital, jamás bajó los brazos, prueba de ello que el out 27 hizo vibrar a los aficionados, cuando con dos fuera y las carreras del empate en los senderos, Alejandro Pineda conectó un batazo que Ulises Baca atrapó pie de la cerca del derecho ante el suspiro de la afición.

José Alberto Gutiérrez (8-0) se adjudicó el triunfo y Jorge Ramos (1-2) cargó con la derrota.

Sergio Nájera resultó el mejor bateador de los Dorados, al irse de 4-3 con cuadrangular y dos sencillos.

La II Zona dejó récord de 16-14 en ganados y perdidos, para terminar en la sexta posición y en los playoffs enfrentará a los Venados de Madera en serie al mejor de tres en cinco posibles encuentros.

Será la serie de revancha después de que Venados venciera en la campaña 2022 a la División del Norte en cinco juegos también en la primera ronda, instancia en la cual ambas novenas se volverán a encontrar comenzando en Madera.

C H E

Algodoneros 7 10 0

Dorados 4 12 1

PG: José Alberto Gutiérrez (8-0)

PP: Jorge Ramos (1-2)

HR: Sergio Nájera

Duración: 3:48

2

Las series de playoff serán de la siguiente manera:

(1) Algodoneros vs Soles (8)

(2) Manzaneros vs Rojos (7)

(3) Venados vs Dorados (6)

(4) Mineros vs Indios (5)