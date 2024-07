Checo Pérez remonta y termina séptimo en el GP de Hungría; Piastri fue el ganador

Después del error tremendo el sábado, que dejó a Checo Pérez en el puesto 16 para la largada, parece que por fin el piloto tricolor comienza con su recuperación tras una muy mala racha.

Cierto es que el mexicano no logró estar en el podio este domingo en el Hungaroring, pero mostró fortaleza y dio a sus fans, y claro, al equipo, una muestra de lo que sabe hacer: recuperar.

Pérez, con su estrategia, encontró la manera de sacarle todo el potencial a su RB20 y con eso escalar lo más posible, pues este día logró buenos puntos, acabar entre los primeros 10 e incluso en algunos giros tener el mejor tiempo; el de Guadalajara cruzó la meta en séptimo.

Todavía falta una fecha más para las vacaciones de verano, pero este puede ser ahora sí el pretexto perfecto que necesitaba el jalisciense para retomar la confianza y pronto estar de regreso en los primeros planos de la máxima categoría, donde hace mucho tiempo no aparece.

An eventful race in Budapest 🏁 P5 for Max and a good drive from P16 to P7 for Checo.

Result 🏁 PIA, NOR, HAM, LEC, Max P5, SAI, Checo P7 👏, RUS, TSU, STR.#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/1ixcDeEZ0t

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 21, 2024