Checo Pérez para Marca: «Mi asiento es el más difícil de toda la parrilla»

Checo Pérez atiende a MARCA en Montmeló, recién renovado por dos temporadas más en el equipo campeón.

El piloto mexicano más laureado de todos los tiempos sigue persiguiendo su sueño de ser campeón del mundo en el mejor coche de la F1, aunque los rivales cada vez están más cerca…

De esta manera, Sergio Pérez nos abre las puertas en Barcelona previo a las acciones del Gran Premio de España.

Entrevista de Sergio Pérez con Marca previo al GP de España

Bueno, otro par de años en el asiento más cotizado del mundo… ¿más presión o la mejor presión del mundo?Sí, dos más, la verdad es que es un reto increíble. Es un reto, sin duda, porque es el asiento más difícil que hay en la parrilla en todos los sentidos. Un reto un fin de semana tras otro fin de semana, pero es algo que disfruto muchoPorque el sueño de ser campeón persiste, evidentementeSin duda, sin duda. Es la motivación y es el objetivo¿Te ha pedido algo el equipo en particular con esta renovación? ¿Que siga todo igual? ¿Que subas todavía más el nivel?Me han pedido que dé todo de mí. Que saque lo mejor de mí, del equipo, en todos los sentidos. Al final, quien sabe mucho cómo trabajo, lo que puedo dar, es Red Bull. Y ¿sabes?, hay muchos pilotos que darían todo por estar en mi lugar, así que por algo Red Bull ha decidido confiar en míRecuerdo que en febrero dijiste, ya en los test de pretemporada, que estaban todos los equipos más juntos de lo que parece. Y así ha sidoSí, veníamos de muchas carreras donde muchos equipos no sacaban el máximo rendimiento de sus monoplazas. Pero yo me di cuenta que Ferrari estaba muy fuerte en Jeddah (Arabia). Cuando subió Bearman al coche (piloto reserva que sustitutó a Sainz por la apendicitis) e hizo esa carrera, ya sabías que Ferrari era un coche muy fuerte. Pero lo mismo McLaren. Todo está muy apretado, hay mucha pelea y es bueno tener este tipo de nivel.Tantos ganadores distintos además. ¿Te esperabas en apenas 10 carreras cuatro ganadores distintos? Esto tampoco te lo esperabasNo, no, no parecía que fuera a ocurrir, pero es bueno. Yo creo que para todos los equipos contar con esta posibilidad es bueno.Llegamos a un circuito donde ya no hay bordillos como en Canadá o Mónaco. ¿Están teniendo algún problema con la suspensión del coche? ¿la altura?Yo creo que sí. Hay algún problema que tenemos que trabajar en ello. De hecho, estamos trabajando con esas limitaciones que tenemos con los bordillos, a ver si logramos solucionarlo.¿Y crees que todos los equipos, todos los rivales que están cerca van a aguantar el tirón de las evoluciones o en esto Red Bull son los maestros?Yo creo que cada vez se vuelve más difícil meter performance (prestaciones) al coche. Con estas reglas tan estables, y ya desde hace tiempo las mismas, cada vez es más complicado. Así que entiendo que todo estará igualado durante todo el añoPero el título tiene que retenerse, entiendo, supongo. ¿Son los máximos favoritos o…?Sí, sí, sin duda. Ese es el objetivo para nosotros.¿Entonces aguanta la pelea hasta la última carrera del Mundial? No pasa desde 2021Bueno, a ver, espero que no llegue la cosa hasta el final, pero que eso sea en Red Bull, que el campeonato se quede aquí (se ríe)Dijiste una vez que estar en Red Bull te hace sentirte más querido por la afección latina ¿y en todo el mundo?En todo el mundo, te lo aseguro. Yo siento que aprecian mucho en la posición que estoy, el trabajo, los que entienden mucho de este deporte saben lo complicado que es estar aquí. Y bueno, lo hemos visto también con muchos pilotos, el hecho de que llegar a Red Bull a veces no funciona para todos ellosConoces Madrid bien (tiene casa y pasa temporadas en la capital) y sé que te gusta la ciudad pero ¿crees que puede llegar a funcionar bien en F1 y al llegar al nivel de México?A ver, honestamente es complicado llegar al nivel de México. Ha tomado muchos años para llegar a ese punto excelente en el que está, pero Madrid es una ciudad increíble. Hay una tremenda ‘vibra’ en esa ciudad. Yo creo que desde el primer año Madrid va a ser de los mejores grandes premios del campeonato¿Cuánto darías por ganar en México? ¿Todo?Todo, todo, todo. Es un sueño muy grande para mí.¿La dupla de Verstappen-Checo ya es mejor que la de Weber-Vettel? ¿La mejor de la historia de Red Bull?Yo creo que siempre es muy difícil comparar. Comparar pilotos en diferentes etapas, en diferentes eras. Creo que eso nunca me ha gustado. Compararme con otros pilotos. Eso ya se lo dejo a los expertos, ex-pilotos, periodistas que lo hagan. Pero al final espero seguir ganando campeonatos junto con Max y seguir sumando campeonatos para la historia de Red Bull.Dicen las malas lenguas que Checo Jr, de siete años, es un pilotazo en el karting.Le gusta mucho, lo disfruta. Ahora solo lo hace de vez en cuando en México, en Guadalajara. Tiene mucha facilidad la verdad. Pero como todo, también soy muy consciente de lo difícil que es este deporte. Pero sí que tiene mucho talento, lo reconozco.¿Te gustaría que siguiera tus pasos o te da miedo…?No me gustaría… pero yo siempre les digo a mis hijos que tienen que luchar por sus sueños, ellos, cualquiera que sea. Y yo voy a estar ahí para apoyarlos en lo que ellos decidan.Carlos padre no quería que Carlos hijo lo fuera…. y piloto de FerrariYa, pero mira, al final lo viven y lo ven y pasa eso…