Checo Pérez hace oídos sordos a los ataques de Helmut Marko

Sergio Pérez ha preferido hacer caso omiso a los últimos ataques que ha recibido de Helmut Marko, por lo que prefiere enfocarse en enderezar su camino para el GP de Bélgica.

Después de que el asesor deportivo de Red Bull declarara que analizarán su futuro post carrera en Spa-Francorchamps, Checo se dijo tranquilo, y aseguró que su continuidad está asegurada con base en que conoce las condiciones de su contrato.

Sergio Pérez no teme por su asiento en Red Bull

El piloto mexicano compareció con los medios de comunicación en Spa-Francorchamps, y reafirmó que no dejará su asiento: «100% seguro de que no será la última con Red Bull«, fue categórico.

Respecto a la supuesta cláusula que existe de salida de la escudería de bebidas energéticas, Checo Pérez dijo que es algo que no le preocupa de cara a las vacaciones veraniegas de Fórmula 1.

«Sé lo que dice mi contrato, sé que el equipo confía en mí y sé que mi objetivo principal es rendir en la pista«, insistió, por lo que restó importancia a llegar al parón de F1 a más de 100 puntos de distancia de su coequipero, Max Verstappen.

Checo Pérez responde a Helmut Marko

Por otra parte, el tapatío de 34 años también tuvo su réplica tras las declaraciones de Helmut Marko respecto a su futuro, por lo que restó importancia al supuesto ultimátum con base en que sabe para qué equipo corre.

«He hablado con él y con Christian Horner, pero no de ese punto en particular. Como digo, siento que todo el equipo está completamente concentrado en volver a la normalidad. El resto es pura especulación y el equipo está trabajando muy duro conmigo para volver a encarrilar la temporada».

Ante ello, Sergio Pérez sabe que las expectativas son altas hacia él para ir por el tricampeonato de equipos: «Estamos trabajando para ganar el campeonato de constructores. Así que no ha habido más conversaciones que en volver a poner en marcha nuestra temporada».

Agregando que «sé cómo funciona este equipo. Así que estoy bien con ello y sólo me concentro en mi trabajo para sacar el máximo provecho del coche. El resto, como digo, es pura especulación. Así que no me preocupa lo que digan porque sé dónde estoy», concluyó.