Checo Pérez habla de retiro en Fórmula 1 tras renovación con Red Bull

Sergio Pérez disfruta de buenas noticias su accidente en Mónaco con el anuncio oficial de su extensión de contrato con Red Bull.

Ahora el mexicano se prepara para el Gran Premio de Canadá que se llevara a cabo este fin de semana en Montreal.

Lo mejor para Sergio Pérez y Red Bull

En una entrevista con la F1, Checo Pérez habló de su sentir con la firma de su renovación y su futuro en la categoría.

«Creo que cada negociación siempre tiene un proceso, que no siempre es agradable de hacer entre carreras.

«Es agradable en verdad para el equipo y para mí dejar fuera del camino y así te puedes centrar solo en el performance y creo que es lo mejor para nuestro equipo».

¿Cuando Sergio Pérez planea retirarse de F1?

A pesar otras ofertas, Sergio Pérez siempre tuvo claro su deseo de seguir en Red Bull tras la experiencia de de últimos años.

«Mi Plan A, B y C era definitivamente quedarme en Red Bull. En realidad quiero terminar mi carrera aquí, en cualquier momento que sea esto. Es un equipo que me ha dado mucho y estoy realmente feliz. Le he dado lo mejor a este equipo, hasta mi última vuelta».