Canelo Álvarez responde con todo a Óscar de la Hoya: «Se basa en hablar estupideces»

Canelo Álvarez no dudó, ni un segundo, en responderle a Óscar de la Hoya, el promotor de Jaime Munguía, rival de Saúl, quien apenas un par de de días atrás aseguró que sus conferencias de prensa son aburridas, como sus peleas.

Lo que le llama la atención a Saúl Álvarez es que el llamado ‘Golden Boy’ no dijo nada de esto cuando lo tuvo enfrente, y tuvo que esperar a decirlo ya lejos de su presencia.

Canelo Álvarez responde a lo que llama «estupideces» de Óscar de la Hoya

Durante una entrevista con LA Times, y para hablar de cara a la pelea que tendrá con Jaime Munguía el siguiente 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Canelo habló de las palabras que empleó Óscar de la Hoya.

El ex promotor del boxeador mexicano nacido en Guadalajara dijo que las peleas y conferencias del campeón del peso supermedio, eran «aburridos».

Imagínate, y si no tiene el valor para decirlo ahí mismo en la conferencia de prensa. Y ahora imagínate que su peleador, Jaime Munguía, está en esa pelea y diciendo y promoviendo de esa manera una conferencia de su peleador. Creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida y eso es lo que es Óscar. Óscar se basa en nada más hablar estupideces y por eso la gente le pone mucha atención, pero él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces. Eso es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer.Saúl Álvarez sobre De la Hoya en LA Times

Saúl Álvarez no peleaba con mexicanos desde 2017

Hay que irse a ese año para recordar el último rival «azteca» que tuvo Saúl y fue ‘El Hijo de la Leyenda’ Julio César Chávez Jr, por lo que ahora el morbo crece con lo que será esta pelea ante Munguía y en el que De la Hoya se encarga de agregarle «ácido».

La relación entre ambos tuvo su momento más álgido cuando Álvarez decidió interponer demanda en 2020 contra la promotora del estadounidense, Golden Boy Promotion. La querella interpuesta en el Tribunal Federal de Los Angeles, California fue por incumplimiento de contrato e interferencia intencional, que terminó con el mexicano terminando su vínculo, y siendo esta primera vez, ahora en 2024, cuando vaya a enfrentar a un oponente de Golden Boy.

¿Por qué no David Benavídez? «Puedo hacer lo que quiera» asegura Canelo

En la misma entrevista, fue cuestionado sobre la razón de enfrentar a Munguía y no al peligroso David Benavídez.

«Estoy en una posición que me la he ganado a base de huevos, a base de esfuerzo, a base de peleas. Si tú ves mi carrera, he peleado con muchos salones de la fama, con muchos invictos, con campeones. Durante 13 años he peleado puros campeonatos mundiales. Estoy en una posición en lo que yo puedo hacer lo que yo quiera. Al final de cuentas, no les doy gusto con nada».

Y recordó:

«Cuando era Golovkin, era Golovkin, cuando era Callum Smith, era Callum Smith, cuando eraCotto, era Cotto, Mayweather, Austin Trout, todos. Entonces, si tú te fijas en esa historia, nunca le das gusto con nada. Entonces, estoy en una posición de que yo voy a hacer lo que yo, lo que quiero hacer. Al final de cuentas, si tú ves mi récord y ves mi historia, los números hablan».