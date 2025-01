Barcelona vuelve a las andadas en Getafe

Madrid. El FC Barcelona no pasó del empate (1-1) ante el Getafe este sábado en la jornada 20 de LaLiga EA Sports y falló en la persecución al liderato, a pesar de que gozó de muchas ocasiones en un Coliseum que vendió cara su piel para disgusto azulgrana.



Los de Hansi Flick volvieron a las andadas que parecían haber olvidado con un 2025 impoluto de goleadas y buen juego. El Clásico por la Supercopa fue la mayor medicina para un Bacelona que cerró el 2024 en mala dinámica, pero la Liga volvió a no dar tregua.



El cuadro catalán se dejó puntos en Getafe a pesar de ponerse por delante a los 10 minutos por medio de Jules Kounde. Mauro Arambarri empató para el Getafe aún en el primer tiempo y esta vez no hubo pegada en los Lamine Yamal, Robert Lewandowski o Raphinha. El punto deja a cinco del liderato a un Barça que no aprovechó la derrota antes del Atlético en Leganés, pendiente del Madrid-Las Palmas.



Aunque sabida, la trampa estaba servida, y el Barça cayó por falta de puntería. El Getafe tuvo una ocasión y la metió, mientras los de Flick, con la urgencia creciendo, no encontraron el acierto que venían luciendo en su reacción con el 2025. El aliciente lo tenían los catalanes por lo ocurrido en Butarque, muy cerca del Coliseum, pero para los de José Bordalás también había necesidad.



Por abajo igualmente aprietan los equipos y los madrileños, pegados a la zona roja, no renunciaron a sumar ante su potente rival. El gol de Kounde, dando solución a la falta de huecos en la defensa rival y gracias a la visión de Pedri, fue un alivio para el Barça, pero el ‘Geta’ siguió bien plantado, apretando también arriba para no encerrarse en su campo y gozando de algo de salida con Uche.



Alejandro Balde dio llegada por su banda izquierda pero para Lewandowski o Raphinha, casi siempre de espaldas, no era un partido cómodo. No tenía ritmo el partido tampoco, pero Raphinha perdonó una clara para el 0-2. En la siguiente, Arambarri cazó un rechace de Iñaki Peña para empatar el encuentro. Ahí, los de Bordalás ganaron confianza y energía, igual que todo el estadio.



Aún falló otra Lewandowski antes del descanso y en la reanudación entró Frenkie de Jong. Después Dani Olmo y Ferran, pero el Barça parecía haber agotado su puntería con los 16 goles en los cuatro partidos anteriores. Los de Flick buscaron a Lamine Yamal, pero el joven crack mundial no tuvo su día tampoco, y topó con David Soria o vio escaparse sus ocasiones por centímetros.



El Barça insistió en medio de un partido de trincheras. El propio De Jong hizo volar a Soria y los visitantes no dejaron de intentarlo por dentro, llegando las ocasiones a pesar del atasco, pero sin sacar los tres puntos del sur de Madrid. Raphinha tuvo la última, en medio del pique ya de banquillos y jugadores, cada uno luchando por lo suyo y los de Flick cediendo de nuevo en Liga.