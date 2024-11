Avanzan los finalistas de la Copa Chihuahua Cimarrón 2024

Una larga jornada se vivió en el tercer día de competencia de la Copa Chihuahua Cimarrón 2024, donde sólo los 24 mejores equipos avanzaron a las semifinales, luego de disputar el repechaje y los cuartos de final del certamen en su Tercera Edición en la capital del estado grande.

Con la competencia a tope, las canchas del Deportivo Independiente y Wildcats fueron sede del arranque de los playoffs con el repechaje de la categoría 2015, en la cual las escuadras del Club Campestre de Juárez, Deportivo Chihuahua, Serein de Juárez y Rhinos Delicias se impusieron para acceder a la fase final del torneo.

Asimismo, los nacidos en 2013 de los conjuntos del Atlético JM, Club Campestre de Juárez, Huskies y Academia Bugarini salieron avantes de sus duelos en el repechaje para avanzar a los playoffs.

Ya en la categoría 2011, fueron las escuadras del Club Independiente, Fundadores de Delicias, el Instituto América y Cefor Delicias las encargadas de llevarse el último boleto a los cuartos de final.

De esta manera, los playoffs quedaron definidos para disputarse este mismo día, arrancando con encuentros emocionantes en la categoría 2015, como el duelo entre CRM y Club Campestre de Juárez, que se definió de manera cardíaca a favor de los locales por la vía de los penales, así como la victoria del Serein de Juárez sobre el Deportivo Chihuahua desde los once pasos, tras empatar a cinco goles en el tiempo reglamentario.

Por otro lado, los nacidos en 2013 protagonizaron auténticos duelos dignos de unos cuartos de final, siendo los Jaguares y la Academia Bugarini quienes se llevaron los aplausos del público luego de llevar el juego a los penales al empatar en el tiempo regular por cuatro goles, saliendo ganadores los de la Academia. Asimismo, en un cotejo reñido, los Guerreros de Chihuahua se llevaron el pase a las semifinales tras vencer a los de CRM por 2-1.

Finalmente, para cerrar con broche de oro el tercer día de acciones, la categoría 2022 salió al terreno de juego, donde brillaron equipos como el Fortaleza y el Deportivo Chihuahua, quienes mantuvieron la tensión hasta el último minuto al irse a la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular, para posteriormente salir triunfantes los del Fortaleza. En esta misma categoría, Savage brindó un gran espectáculo luego de vencer al Instituto América por 5-3.

Con la fase de cuartos de final concluida, las semifinales quedaron definidas en este torneo, en el cual se enfrentarán este domingo en la categoría 2015 el Club Independiente vs. Serein de Juárez y Cantera vs. Leones FC en el Torneo A, así como CRM vs. Jaguares y Gladiadores vs. Deportivo Chihuahua en el Torneo B.

A su vez, los nacidos en 2013 deberán afrontar las semifinales, con duelos entre el Club Independiente vs. Deportivo Chihuahua y Rhinos Delicias vs. Fundadores Delicias en el Torneo A, además de Rhinos Delicias contra Guerreros Chihuahua, así como Inter FC frente al Deportivo Chihuahua en el Torneo B.

Para cerrar las llaves, en la categoría 2011, La Raza se enfrentará a los Fundadores de Delicias y Leones FC contra Serein de Juárez en el Torneo A, así como Savage Azul frente a Cefor Saucillo, además del Deportivo Chihuahua vs. el Fortaleza en el Torneo B.