Arrancará Checo Pérez desde puesto 18 en GP de México

Ciudad de México. La pesadilla de Sergio Pérez no termina y ahora quedó eliminado en la calificación Q1 en la que los últimos cinco no avanzan a la Q2 y tendrán que salir desde la posición final.

El mexicano arrancará así desde el puesto 18 del Gran Premio de la Ciudad de México este domingo y sus posibilidades de revertir una temporada “terrible” parece escasas en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde tiene todo en contra para buscar un buen resultado.

El rostro congestionado por la ira revelaban el ánimo del conductor tapatío para quien la presente campaña ha sido muy complicada por temas relacionados con el desempeño de su auto por las modificaciones que le han realizado.

Hace un año, el piloto de Red Bull sufrió un accidente que lo dejó fuera de competencia cuando apenas había recorrido 800 metros en 18 segundos. Otro eliminados fueron el argentino Franco Colapinto (Williams), Oscar Piastri (McLaren), Esteban Ocon (BWT Alpine) y Guanyu Zhou (Sauber).

«Una pena. Me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y es el problema que he tenido en las últimas tres carreras; no puedo frenar el auto para la curva lenta, ese es el principal problema», dijo Checo al final de la calificación.

Pérez dijo que esperaba sumar algunos puntos este domingo para «minimizar el daño».

«Mañana es una carrera larga donde absolutamente todo puede pasar y bueno. Es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr», finalizó.