Ante River, una Selección a la altura y «que no se haga pequeñita»: Aguirre

Javier Aguirre golpea tres veces con sus dedos sobre el escritorio y después repasa una serie de normas con las que suele conducirse desde que es entrenador de la selección mexicana. “Tengo dos o tres reglitas absurdas, pero muy importantes en cuanto a la disciplina de un equipo”, afirma en conferencia de prensa horas antes de enfrentar al club argentino River Plate en su segundo partido amistoso en Sudamérica. “Una de ellas es no tener el celular en comidas o charlas técnicas. Ayer les dimos tarde libre y los chavos salieron en pants, porque no tenían ropa de calle. No vinieron a pasar ni a hacer turismo. Con esos detalles, conmigo ya aprobaron el examen de conducta. Espero que el martes no se hagan pequeñitos”.

Al frente de un grupo conformado exclusivamente por jóvenes de la Liga Mx por no ser fecha FIFA, Aguirre remarca el sentido de esta concentración. Tiene el semblante serio y las manos inquietas. Elige hablar del comportamiento de sus jugadores, porque hay imágenes que lo llevan a los años 80, cuando fue campeón con el América y recibió sus primeros llamados al representativo nacional.

“En esa época bajábamos al comedor ya sabiendo que teníamos la tarde libre, con otra ropa debajo del pants de la selección. Dejabas eso y salías a echar cerveza o el cigarro allá afuera. Estos güeyes fueron en pants al barrio de La Boca, me gusta esa inocencia todavía”, agrega.

La venta de entradas en el estadio Monumental, en Buenos Aires, avanzó desde días pasados a gran ritmo. Las únicas localidades disponibles corresponden a la denominada Tribuna Centenario Alta, zona habitual para equipos visitantes y con precios diferenciados para socios y no socios. Los organizadores esperan una asistencia de más de 84 mil 500 personas, cifra que no es sorpresa para los planes del Vasco. “Quería que los jugadores no se sintieran cómodos ni locales. Eso pedí y se va a dar. Independientemente del resultado”, resalta sobre la idea de enfrentarse a entornos más complicados a los que suele hallar en canchas de Estados Unidos.

Después de esta gira en la que venció el jueves al club Internacional de Brasil (2-0) y enfrentará mañana a los Millonarios, el representativo nacional sostendrá su primer compromiso oficial el próximo 22 de marzo, cuando dispute con los canadienses las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.