Alberto El Patrón no descarta su regreso a la WWE

Luego de su exitoso paso por WWE, el Patrón Alberto se ha posicionado como la cara de Triple AAA, pues actualmente posee el Megacampeonato de la compañía en su segunda etapa.

Al originario de San Luis Potosí se le ha visto en un rol nuevo, de villano, ahora de la mano de Dorian Roldán ha mostrado sus habilidades que lo llevaron a colocarse en la cima de la lucha libre y gracias a su trabajo una posible tercera etapa con la WWE no se ve tan lejana, así lo confirmó en una entrevista exclusiva para MILENIO-La Afición.

«Por ahí mi abuelita decía: ‘No platiques mucho porque se ceban las cosas’, las cosas de Alberto en la vida personal, profesional están caminando viento en popa, ellos ven todo (WWE) y lo más seguro es que se pueda dar (un regreso). No nada más yo lo anhelo, los fanáticos, mi esposa, mis hijos, lo estamos deseando y estamos muy cerca, esperemos que el destino nos lleve de vuelta a WWE».

Con las puertas abiertas

El Patrón finalizó su contrató con la empresa estadunidense en 2016 y salió en buenos términos con los directivos; en su momento agradeció las veces que reconocieron sus errores y él hizo lo propio con los suyos, por lo que las puertas quedaron abiertas.

«En WWE se vivieron cosas buenas y cosas malas, pero al final del día ellos se equivocaron, yo también, ellos tuvieron la razón y yo también. Terminamos nuestra relación y hoy por hoy en 2024, estamos en paz, nos hemos dado la mano, y esperamos que cosas buenas vengan en el futuro», comentó.

El potosino se mostró agradecido con la empresa mexicana, luego de momentos de incertidumbre que vivió en su carrera, es por ello que las palabras no alcanzan para agradecer a la familia Roldán.

«La Triple AAA me dio esa oportunidad que merecía. Hoy en día, no solo yo, hombres y mujeres hemos sido víctimas de injusticias. Pero que alguien venga y te dé esa oportunidad de demostrarle al mundo quién eres y esa me la dio la familia Roldán Peña. Lo que más me importaba es el legado que tengo en casa, y era ver brillar a mi papá (Dos Caras), eso es algo que ni dándoles mi vida a los dueños de la empresa de Triple AAA se los podría pagar», enfatizó Alberto.

En ese sentido, Alberto platicó los momentos más oscuros que tuvo en su vida personal y del que le costó salir. «Fue un momento donde esa persona, tomando ventaja de la situación que se vive no sólo en México sino en el mundo, con violencia de género, con la facilidad de desprestigiar a alguien sin bases, sin fundamentos, sin evidencias, me llevó a un camino de donde me costó mucho regresar. Hoy estoy con la verdad de mi lado, esa persona ya está en un proceso donde tuvo que estar hace mucho tiempo», reveló.

Revolucionó Triple AAA

En su regreso a la tres veces estelar, ha revolucionado la compañía junto a su director Dorian Roldán, con quien ha sabido hacer una buena mancuerna.

«Llego a Triple AAA de la mano de nuestro mandamás, Dorían Roldán con una visión nueva; él es un hombre demasiado inteligente, estudiado en México y en el extranjero y empieza a llevar la industria a un nivel en el que nunca había estado México. La respuesta se puede ver en las entradas, en los ratings que estamos manejando», señaló.

En la empresa fundada por Antonio Peña, se entendió que se tenían que renovar y para ello, tomaron como ejemplo el modelo de negocio de empresas norteamericanas, algo que hasta la fecha ha rendido frutos.

«A partir de que Alberto del Río regresó al lado oscuro de la lucha libre (bando rudo), empezó a ser el malo, el antagonista de la película, todos vienen a ver este cambio en el que los jóvenes que están trabajando en la Triple AAA, están entendiendo que ya no solo somos circenses, que somos una empresa, un negocio, y que vamos de la mano con la compañía para que todos ganemos más dinero. Hemos seguido ese modelo de negocio norteamericano pero ahora reforzado en este 2024», finalizó.

Así lo dijo

«Estamos muy cerca de regresar, esperemos que el destino nos lleve de vuelta a WWE».

«La Triple AAA me dio esa oportunidad que merecía. Alguien venga y te dé esa oportunidad de demostrarle al mundo quién eres me la dio la familia Roldán Peña».

La Clave

Se convirtió en el primer luchador nacido en México en lograr los títulos de WWE (2), Campeonato Mundial Pesado (2) y el campeonato de Estados Unidos (2), además de ganar el Royal Rumble y el Money In The Bank en 2011.

Con información de Milenio