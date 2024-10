AFA reelige a Tapia en un desafío al gobierno de Milei

Buenos Aires. Claudio Tapia fue reelegido este jueves como presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y desafió de este modo al gobierno de Javier Milei en una asamblea que se realizó con presencia multitudinaria de los clubes, a pesar de un fallo suspensivo de la justicia.

«Tras la aprobación de los puntos del Orden del Día, fue reelecto presidente de esta Casa, Claudio Fabián Tapia», dijo en un comunicado la AFA.

Tapia sostiene un encarnizado duelo de intereses con Milei, que impulsa la llegada de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al futbol argentino, pero la AFA establece en su estatuto que sus torneos sólo pueden ser disputados por clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro.

«Entendemos que para tener una Selección campeona del mundo necesitamos del trabajo que hacen ustedes (dirigentes), que forman jugadores (…). Cuando decimos que no queremos un modelo u otro lo decimos por esto también. Si los clubes no formaran jugadores, no tendríamos selecciones juveniles», señaló Tapia en la asamblea.

En la reunión en el predio Lionel Messi, en Ezeiza (sur de Buenos Aires), Tapia fue reelecto por cuatro años más, con lo cual podría acumular once temporadas en el cargo, tras haber asumido por primera vez en marzo de 2017.

Previamente, la Inspección General de Justicia (IGJ) -entidad del Ministerio de Justicia que controla a las asociaciones civiles- había aceptado un pedido del club Talleres de Córdoba para suspender parte de la Asamblea General Ordinaria, pero la AFA interpuso a su vez un recurso de apelación que aún debe aguardar si es admitido o no.

Cambios en el futbol argentino

En la reunión, también se cambió parte del estatuto de la AFA: se amplió la cantidad de mandatos directivos, se suspendieron los descensos en el torneo de primera división, y se dispuso la mudanza de la casa central de la AFA de la ciudad de Buenos Aires a Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Pero estas disposiciones quedaron sujetas a lo que resuelva la Cámara de Apelaciones en los Civil de la capital argentina -donde está actualmente la sede de la AFA- respecto de la validez de la Asamblea.

El único voto en contra fue del empresario y presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, opositor a Tapia.

La batalla entre Tapia y Milei comenzó en diciembre de 2023 con el cambio de gobierno en la presidencia del país, cuando el mandatario anunció por decreto la incorporación de las SAD en el futbol argentino.

También intimó a la AFA a que modifique sus estatutos para hacer lugar a las empresas, pero la AFA consiguió trabar esos artículos en la justicia.

El combate entre la AFA y el gobierno nacional podría escalar porque la IGJ tiene la potestad de solicitar la intervención de la organización, pero esta intromisión sería muy mal vista por la FIFA, que en varios casos se ha mostrado contraria a los ataques de gobiernos contra las federaciones nacionales y podría castigar a Argentina con una desafiliación.