¿Adiós Televisa? Azcárraga abre las puertas del América a otras televisoras

El América es el equipo poderoso de la Liga MX y su bicampeonato lo demuestra, pero cuenta con una fuerza económica que siempre lo vuelve protagonista.

Su relación natural con Televisa siempre lo ha tenido dentro de la televisora, pero con su salida a la Bolsa Mexicana de Valores los cambios podría llegar a las Águilas en beneficio del negocio.

Emilio Azcárraga Jean: La mejor oferta para el América

Emilio Azcárraga Jean, dueño de las Águilas y presidente del Consejo en Televisa, reconoció que hay ‘hambre televisiva’ por el América, pero la oferta debe ser buena para que la tradición cambié.

«Hoy los derechos han subido mucho y, evidentemente, hay mucho apetito. Esa fórmula tiene que cambiar e ir con el que mejor oferta le puede dar a la América. Ahora, en el centro del América siempre va a estar la afición.

«Entonces esa oferta que venga debe tener dos componentes: la parte económica, que es muy importante, pero no la privilegiamos, y el cómo llego yo a esos aficionados«, dijo el propietario para Bloomberg.

¿La Federación Mexicana de Futbol puede vender los derechos del América?

Una de las intenciones de Juan Carlos Rodríguez, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, es vender los derechos televisivos de toda la Liga MX de manera conjunta y distribuir los ingresos entre los clubes.

Pero Emilio Azcárraga no está dispuesto a ceder los derechos de su club si la oferta económica no es mejor a lo que por su propia cuenta el equipo puede generar.

«Juan Carlos Rodríguez, Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, tiene la idea de tratar de unificar ciertos derechos que me parece inteligente. Pero, como le dije al comisionado: yo tengo tantos ingresos, mis expectativas de ingresos son estas, tú me tienes que mejorar bastante para que yo ponga mis assets allá porque si no, ¿por qué los voy a poner? Esa sí es una negociación netamente económica«, explicó Azcárraga Jean.

¿Dónde jugará el América el Apertura 2024?

Con la final del Clausura 2024 se cierra el Estadio Azteca para su remodelación de cara al Mundial 2026, la tercera Copa del Mundo en su haber. Por esa razón, las Águilas se mudarán de estadio y el de la Ciudad de los Deportes es la alternativa.

«Los ingresos van a ser mucho más pequeños, aunque no de cero porque está la idea de operar el estadio de Ciudad de los Deportes, pero sí estaba presupuestada la baja de ingresos», dijo Azcárraga a Bloomberg sobre cómo solventarán esa pérdida de ingresos ahora que el club cotiza en la bolsa.