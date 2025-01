Abierto de EU añade un día; arrancará en domingo desde este año

El Abierto de Estados Unidos se extenderá a 15 días este año al adoptar un inicio el domingo por primera vez en la era abierta que comenzó en 1968.

Los aficionados que se suscribieron para recibir información sobre entradas de la Asociación Estadunidense de Tenis (USTA) fueron informados del cambio para el último torneo de Grand Slam de la temporada —y sus nuevas fechas del 24 de agosto al 7 de septiembre— mediante correos electrónicos enviados este miércoles.

La USTA confirmó el día adicional de acción del cuadro principal para el torneo de 2025 en un comunicado de prensa.

El día extra pone al US Open a la par del Abierto de Australia, que cambió su inicio de lunes a domingo hace un año, y el Abierto de Francia, que fue el primer Slam en hacer el cambio cuando añadió un 15to día en 2006.

La primera ronda en Flushing Meadows se extenderá una vez más a lo largo de tres días —domingo, lunes y martes.

Pero, por lo demás, la USTA dijo, “no se planean más ajustes al calendario del cuadro principal de individuales después de la primera ronda”.

Bajo el antiguo formato de 14 días, el torneo completaba la ronda inicial a lo largo de tres días hasta 2015, cuando se redujo a dos.

Esta decisión deja a Wimbledon como el último Slam que comienza un lunes y tiene acción sólo durante 14 días. Como tal, el torneo en césped tiene esa extensión debido a que el All England Club añadió un día de juego el domingo intermedio en 2022. Antes de eso, con ese día tradicionalmente libre, apenas habían 13 días de juego en el más antiguo de los grandes.

El cambio del US Open le da la oportunidad de aumentar los ingresos a través de la venta de entradas y de obtener más exposición para el deporte. El recién concluido Abierto de Australia, por ejemplo, ha establecido récords de asistencia en ambas ediciones de 15 días.

La USTA dijo que su evento principal tuvo “una asistencia récord en 2024″.

A estas alturas, los jugadores están acostumbrados a los inicios en domingo en los Slams, pero cuando el Abierto de Francia inició la tendencia de los 15 días, algunos —incluyendo a Roger Federer y Maria Sharapova, que ambos jugaron ese domingo inicial en 2006— se mostraron vocalmente en contra del cambio.

“Pregunté si podía jugar más tarde. La respuesta fue: ‘juegas el domingo, cuarto turno’”, dijo Sharapova en ese momento.

“¿Cómo me hizo sentir? Bueno, no te hace sentir genial cuando sabes que la federación francesa, todo lo que están pensando es en vender entradas, ganar dinero y sobre los jugadores (franceses)”, dijo. “Quiero decir, no puedes estar demasiado feliz por eso”.