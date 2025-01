Aaron Rodgers reconoce que podría jugar su último partido en NFL

El quarterback de los New York Jets, Aaron Rodgers, iniciará su partido N° 241 como profesional el domingo. Podría ser el último.

«Sí, por supuesto», declaró este miércoles, reconociendo que ese pensamiento está en su mente mientras se prepara para el último partido de la temporada regular del domingo contra los Miami Dolphins en el MetLife Stadium.

Aaron Rodgers, de 41 años, dijo que decidirá antes de la agencia libre en marzo si jugará en el 2025, bromeando que no necesitará un retiro en la oscuridad esta vez para ayudar a su proceso de pensamiento.

En un estado reflexivo, Aaron Rodgers dijo que tiene «mucha gratitud por los últimos 20 años», y agregó que está agradecido por los muchos entrenadores y compañeros que ha conocido en su viaje en el fútbol americano desde la preparatoria hasta los Jets. Sonaba como si estuviera pensando mucho en el retiro.

«Este juego me ha dado mucho», señaló. «He retribuido mucho a cambio y estoy agradecido por ello. No pensaré en eso el día del partido. Simplemente disfrutaré esto. Intento vivir el momento, pero, por supuesto, ha sido una carrera larga. Estoy muy orgulloso de lo que he podido ser parte, de lo que he podido lograr, y también espero tener un buen descanso mental y físico».

El ex estelar de los Green Bay Packers dejó abierta la posibilidad de regresar a los Jets, si el nuevo régimen lo quiere de regreso, pero no parecía demasiado optimista sobre eso.

«Estoy más resignado a la realidad de la situación», sentenció Aaron Rodgers. «Creo que habrá cambios aquí y si no soy parte del cambio, entonces solo quiero asegurarme de que todos sepan que no tengo nada más que gratitud por mi tiempo aquí».

Aaron Rodgers, adquirido por los Jets en abril del 2023, calificó estos como «los mejores dos años de mi vida». Ciertamente no se refería a lo que ha sucedido en el campo. Después de perderse casi toda la temporada del 2023 por un desgarro en el tendón de Aquiles, Aaron Rodgers no ha estado a la altura de las expectativas. Está en el puesto N° 25 de 33 pasadores calificados en Total QBR, con 24 pases de touchdown y 10 intercepciones, en apenas la cuarta vez en su carrera que alcanza los dos dígitos en intercepciones. Los Jets, que comenzaron con aspiraciones al Super Bowl, tienen un récord de 4-12.