¿A qué selecciones dan como favoritas las apuestas para la Copa América?

En apenas unos días dará comienzo la Copa América 2024, con Estados Unidos como anfitrión, y 16 equipos que competirán por hacerse con este prestigioso título. Desde que se conoce el listado final de las 10 selecciones de la CONMEBOL y las 6 de la CONCACAF que participan, los portales de pronósticos han recibido una enorme cantidad de visitas para ver quiénes son los favoritos de este torneo.

Una lista que ha ido variando con el paso de las semanas, tras comprobar cómo han afrontado los partidos amistosos y cuál es su estado de forma. En la actualidad, las predicciones serían las siguientes.

La Albiceleste parece cada vez más favorita, según indican losprincipales portales de apuestas para la Copa América en esta edición. No hay duda de que en los últimos tres años se ha producido una auténtica transformación de esta selección, que venía de cosechar pobres resultados (incomprensibles para el talento de sus jugadores y la historia del equipo), para pasar a ser Campeones del Mundo en 2022, previa Copa América el año anterior.

El capitán, Messi, no quiere dejar pasar esta (probablemente) última oportunidad de reeditar el prestigioso título en su legado. También será el “último baile” de Ángel Di María con su combinado nacional.

Brasil tiene una gran trayectoria en esta competencia y fue campeona en 2019 y subcampeona en 2021. Hace pocos meses, los portales de pronósticos la situaban con unas probabilidades muy similares a las de Argentina. Sin embargo, diversos factores, como la lesión de Neymar Jr. que lo ha apartado de la Copa América, han rebajado las expectativas.

Sigue afianzada en el segundo lugar y se espera que el talento de sus jugadores pueda impulsarla hasta lo más alto. La Canarinha se conjurará al gran estado de forma de atletas como Vinícius y Rodrygo, que vienen de firmar una excelente gesta con la Champions League conseguida por el Real Madrid. También confían en que Endrick despliegue todo su potencial para iniciar su leyenda.

A Uruguay se le da bien la Copa América. No sólo fue la primera campeona, sino que, además, ostenta el honor de ser (junto a Argentina) la selección que más veces ha conseguido el título: 15. Para confirmar su estatus como la tercera de la lista de las favoritas, endosó un contundente 0-4 al Tri en los últimos días.

Pese a que surgieron algunas polémicas por una posible ausencia de Luís Suárez en la competencia (no participó en los amistosos), finalmente, Marcelo Bielsa lo ha incluido en la convocatoria. Le acompañarán Ronald Araujo, Federico Valverde, Darwin Núñez o Rodrigo Betancur. En cambio, no podrá contar con Edinson Cavani, que hizo firme su renuncia las pasadas semanas.

La selección nacional se situó como cuarta opción durante muchas semanas como potencial ganadora de la Copa. Sin embargo, los últimos resultados de México han acabado por relegarla a posiciones más bajas en los portales especializados. El proyecto de Jaime Lozano deberá dar muestras de un mejor juego para que recupere la confianza de los aficionados yno se agudice su crisis.

En cambio, Colombia ha subido enteros y pasa a ocupar la posición del Tri. La excelente actuación que tuvieron ante Estados Unidos, con una victoria por 1-5, y el estreno goleador con la selección deRichard Ríos, del que se espera mucho en esta Copa América, tiene mucho que ver con ello. Por lo pronto, el combinado colombiano no conoce la derrota desde hace ya meses, y llega con todo el optimismo a esta Copa.

Y no deberíamos dejar sin incluir en este listado a la anfitriona. Los Estados Unidos ciertamente han sufrido un notable tropiezo en su partido contra los colombianos. Sin embargo, su juego no deja de mejorar casi al mismo ritmo que la MLS se está convirtiendo en una liga competitiva. En esta edición, jugarán “en casa” y no les falta motivación para intentar dar la sorpresa.