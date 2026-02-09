Denuncia diputada Argüelles omisión de autoridades ante despidos masivos en Juárez

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, lanzó un severo señalamiento contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Fiscalía General del Estado, por su falta de respuesta efectiva ante el despido de más de dos mil trabajadoras y trabajadores juarenses tras el cierre de operaciones de First Brands Group.

La legisladora advirtió que, a días del cierre de cinco maquiladoras, las autoridades estatales han permanecido ausentes, mientras cientos de familias enfrentan incertidumbre, falta de ingresos y el riesgo de que sus derechos laborales sean vulnerados.

“Resulta indispensable la intervención coordinada de las autoridades locales competentes, no como simples observadoras, sino como instrumentos del Estado para la defensa activa de los derechos laborales, a fin de garantizar la protección de las personas trabajadoras afectadas”, precisó.

Durante su participación, Argüelles Díaz denunció además que personas despedidas se ven forzadas a realizar guardias a la intemperie, en condiciones extremas, para evitar el vaciamiento de las plantas y proteger lo único que podría garantizar el pago de sus liquidaciones.

Ante este panorama, exigió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social brindar de manera inmediata asesoría jurídica, acompañamiento y representación legal efectiva, a fin de garantizar el pago íntegro de salarios, liquidaciones e indemnizaciones pendientes. Advirtió que la falta de intervención institucional abre la puerta a simulaciones, abusos y a la evasión de responsabilidades patronales.

Asimismo, la congresista reprobó la inacción de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, al señalar que no ha presentado ninguna estrategia clara de reconversión laboral, capacitación o reubicación para las personas despedidas.

“La política económica no puede reducirse a atraer inversiones mientras se abandona a quienes pierden su empleo. El desarrollo sin justicia social es un fracaso”, afirmó.

De manera contundente, la diputada exhortó a la Fiscalía General del Estado a iniciar investigaciones inmediatas ante los señalamientos de un presunto fraude a gran escala vinculado al cierre del corporativo en Estados Unidos, así como por posibles conductas delictivas locales orientadas a evadir obligaciones laborales y patrimoniales.

“La Fiscalía no puede ser espectadora. Si hubo fraude, complicidades o maniobras para dejar sin derechos a las y los trabajadores, debe investigarse y sancionarse”, advirtió.

En este sentido, hizo un llamado a las cámaras empresariales para que asuman su responsabilidad social y se coloquen del lado de las y los trabajadores, evitando que las malas decisiones corporativas recaigan en quienes sostienen la economía.

Al mismo tiempo, la integrante del Poder Legislativo reconoció que, pese al contexto económico global adverso, la Federación ha implementado políticas para proteger el empleo y el ingreso mediante apoyos, capacitación, el aumento al salario mínimo y una política social enfocada en el bienestar, lo que ha permitido amortiguar el impacto de la crisis en las familias trabajadoras.

Finalmente, Argüelles Díaz reiteró que Ciudad Juárez es una ciudad trabajadora y solidaria, y que desde el Congreso del Estado no se permitirá que la crisis la paguen quienes sostienen la economía con su esfuerzo diario.

“No vamos a dejar solas a las y los trabajadores. Ciudad Juárez se sostiene gracias al esfuerzo diario de su gente, en especial de quienes integran la industria maquiladora. Ellas y ellos han construido la fortaleza económica de esta ciudad y, frente a la incertidumbre y la injusticia, nuestro compromiso es claro: estar de su lado, alzar la voz y defender la dignidad de su trabajo y sus derechos”, concluyó.