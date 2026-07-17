Atacan a balazos a un hombre en la colonia Unidad; recibió un disparo en un glúteo

Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la noche de este viernes, luego de ser atacado en el cruce de las calles Participación Social y De la Administración, en la colonia Unidad. Tras el reporte de múltiples detonaciones, elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba un impacto de bala en uno de los glúteos. Vecinos del sector señalaron haber escuchado al menos 20 detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.

Tras la agresión, el hombre logró resguardarse al interior de la reja de un domicilio, donde fue localizado por los cuerpos de emergencia. Posteriormente fue estabilizado y trasladado por paramédicos de Cruz Roja a un hospital, mientras las autoridades implementaron un operativo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque.