Delcy Rodríguez: EU y Venezuela establecerán “asociación productiva a largo plazo”

Caracas. Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, en la que hablaron sobre establecer “una asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral”, según informó Rodríguez a la salida del encuentro. Por su parte, Wright aseguró que este año Venezuela podrá aumentar “dramáticamente su producción de petróleo, gas y energía eléctrica.

Parado a las puertas del Palacio de Miraflores, en encargado de los asuntos energéticos de la Casa Blanca dijo estar seguro de que si ambos países trabajan juntos no solo aumentará la producción de energía sino también “las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida” de los venezolanos.

Delcy Rodríguez destacó que las relaciones energéticas entre ambas naciones tienen más de un siglo y medio y que han estado “acompañadas por altos y bajos en nuestras relaciones políticas y geopolíticas”. Agregó que tiene la seguridad de que a través de la diplomacia los dos países podrán superar sus diferencias. “Que sean el diálogo diplomático, político, energético, al cual estamos dando la bienvenida, lo canales adecuados y pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde las divergencias históricas, cómo seguir avanzando”, expresó.

Informó que la delegación técnica que acompañó al secretario Wright sostuvo reuniones con sus homólogos técnicos de Venezuela y exploraron caminos “para avanzar lo más rápido posible” en proyectos en materia de petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Christopher Wright dijo que uno de los centros de la conversación fue “los enormes recursos naturales de Venezuela, el petróleo el gas, la minería”. Calificó el diálogo con Delcy Rodríguez como “maravilloso y muy sincero” y dijo que se comprometieron a resolver todos los problemas y desafíos en conjunto.

Además, aseguró que su gobierno “está trabajando 24/7 para emitir licencias para que empresas venezolanas compren insumos y aumenten su producción, para crear nuevos empleos e ingresos por exportaciones”, agregando que “todo lo que ha sido restricción en el pasado, queremos que Venezuela sea libre para poder hacerlo”.

El Departamento de Estado citó en X al presidente, Donald Trump: “estamos reafirmando nuestro compromiso con la independencia y el dominio energético de Estados Unidos.

Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos encariñado mucho, llamado Venezuela. Tenemos 50 millones de barriles de petróleo flotando ahora mismo rumbo a Houston para su refinación”.

La visita de Wright a Caracas es la primera de un secretario de gabinete de gobierno de Estados Unidos en 50 años. La última visita de este nivel fue cuando Henry Kissinger visitó Caracas en 1976 luego de que Venezuela nacionalizara ese año la industria petrolera. En el medio está la visita de Bill Clinton como presidente en 1997, un año y medio antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia.

Luego del bombardeo sobre Caracas y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero, los gobiernos venezolano y estadunidense han desarrollado una inédita agenda de trabajo centrada en el ámbito petrolero, toda vez que el presidente, Donald Trump, dio un giro en el tono de su discurso sobre Venezuela, pasando de hablar de terrorismo y narcotráfico para concentrarse en planes de inversión estadunidense de hasta 100 mil millones dólares en la industria petrolera venezolana, de la que Estados Unidos afirma mantendrá el control.