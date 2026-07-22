Declarado culpable por la desaparición forzada de Lesly Agariza B. C.

– La víctima no ha sido localizada

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), obtuvo un fallo condenatorio dictado por un Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, en contra del acusado Brayan R. S., por el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares.

Este resultado judicial se obtuvo gracias a las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes, para demostrar que Brayan R. S., cometió el delito en perjuicio de Lesly Agariza B. C., de 19 años de edad.

Por medio de las investigaciones ministeriales se pudo determinar que entre los días 02 y 05 de mayo del presente año, privó de la libertad a su víctima, en la colonia Centro de Ciudad Juárez, y que utilizó un vehículo automotor para ocultar su paradero.

En el seguimiento de las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres no Localizadas y/o Desaparecidas, se obtuvo la orden de aprehensión con la que el 12 de septiembre del año 2024, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Brayan R. S.,

Tras ser declarado penalmente responsable por el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, el próximo martes 28 de julio, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia de prisión que purgará en el Centro de Reinserción Social Número 3.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, continúa con las investigaciones ininterrumpidas para localizar a Lesly Agariza B. C.