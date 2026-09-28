Debe Federación informar sobre caravana migrante que se dirige a EU, reglas claras y seguridad

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que hasta el moento no se tiene información sobre el destino que tendría la reciente caravana de migrantes que partió desde la frontera sur del país con rumbo a los Estados Unidos.

Aclaró que corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional informar sobre la explicación y seguimiento del trayecto que tendrán dicha caravana, así como el número de viajantes, de qué país provienen y cómo es que ingresaron a territorio mexicano.

Reiteró que si bien, existe un respeto al derecho humano a la movilidad, también las y los mexicanos están en su derecho de exigir al Gobierno Federal reglas claras sobre la migración y la forma en que se garantiza la seguridad de quienes forman parte de la caravana, como de la población en general.

Medios del sur del país han dado cuenta de que la denominada “Caravana Fe y Esperanza” se conformó el pasado jueves con la llegada de 300 personas originarias de Honduras, El Salvador, Ecuador, Guatemala y Haití a las que se sumaron otras 300 personas extranjeras que estaban varados en la frontera sur de México.

El objetivo, han dicho que es llegar a Estados Unidos con la intención de enviar dinero a sus familias, asegurando que no hay líderes más allá del hambre y la necesidad.