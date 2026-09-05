De nuevo, 3 mujeres al frente de los Poderes del Estado: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que de nueva cuenta, los Tres Poderes del Estado están a cargo de mujeres, al recordar que en días pasados, la diputada local Joceline “Joss” Vega asumió la presidencia del Congreso del Estado.

Con ello, el Poder Ejecutivo queda representado por Maru Campos, el Legislativo por Joss Vega y el Poder Judicial por la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval.

Cabe señalar que en la legislatura anterior, la diputada Adriana Terrazas fue presidenta del Congreso del Estado mientras que Myriam Hernández Acosta fue la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).