Da Tony Meléndez patadita de la suerte a grupo “Quinto Desierto”

Esta mañana se dio la presentación oficial de la banda de rock “Quinto Desierto”, Tony Meléndez les da la “patadita” del éxito.

Esta banda contempla cinco integrantes 100% chihuahuense y se trata de:

Sebastián Rodríguez – baterista

Alejandro Córdova – guitarrista

Ángel Chávez – guitarrista líder

Fernanda Avilés – bajista

Fernanda Martínez – vocalista

Carlos Aranda – miembro fundador quinto desierto

Este proyecto lanzará su primer álbum “eclipse” el próximo 14 de febrero a través de youtube.

Tony Melendez, cantante de Conjunto Primavera y diputado federal, fue el padrino oficial de Quinto Elemento quien les deseó el mejor de los éxitos.

Meléndez destacó que la vida de un artista no es fácil pues se dejan muchos momentos para cumplir con las metas, con 41 años de carrera artística destacó que es importante mantener la humildad y sobre todo la unión.