Senadores del PAN se reúnen previo a evento de apoyo a Maru Campos

Senadores del PAN, entre los que destacan el coordinador del Grupo Parlamentario, Ricardo Anaya, Marko Cortés y Mario Vázquez, se reunieron previo al evento de apoyo a la gobernadora Maru Campos.

En el encuentro también estuvieron funcionarios estatales, tales como Mario Mata y Fernando Álvarez Monge.

Y es que hoy a las 13 horas, se llevará a cabo un encuentro en apoyo a la Gobernadora, quien ha sido acusada por Morena de “traición a la patria”.

Esto tras el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en donde presuntamente participaron agentes de los Estados Unidos.