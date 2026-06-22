Cumplimenta AEI orden de aprehensión por violencia familiar en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Noroeste, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Joel M. M., por el delito de violencia familiar.

La detención de la citada persona de 50 años de edad, fue en la colonia Obrera en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, y fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, que lo requirió a Solicitud de la representación social.

En próximas horas, en la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público, harán del conocimiento al detenido que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima del sexo femenino.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)