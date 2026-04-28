Cumplimenta AEI orden de aprehensión por incumplimiento de la obligación alimentaria

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones Género y a la Familia en la Zona Noroeste, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Adrián E. P., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.

Tras una investigación realizada por el agente del Ministerio Público, se reunieron los elementos de prueba para atribuir al detenido probable responsabilidad en el mencionado delito, por el que fue detenido en las calles Oaxaca cruce con Gardenia, de la colonia PRI en Nuevo Casas Grandes.

El detenido de 25 años de edad quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió a solicitud del Ministerio Público que formulará imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).